【新冠肺炎】經商局一名司機確診，負責接載副局長陳百里

《經濟通通訊社２日專訊》商務及經濟發展局今日表示，一名司機確診。該名司機負責為經
商局副局長陳百里擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩
及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為３月１日。
陳百里每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。（ｈｙ）
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