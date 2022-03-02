【新冠肺炎】經商局一名司機確診，負責接載副局長陳百里

《經濟通通訊社２日專訊》商務及經濟發展局今日表示，一名司機確診。該名司機負責為經

商局副局長陳百里擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩

及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為３月１日。

陳百里每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。（ｈｙ）

