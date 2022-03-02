【新冠肺炎】美國務院提升香港旅遊警示至最高級，籲國民不要前往

《經濟通通訊社２日專訊》美國國務院調升對香港的旅遊警示級別至最高級的第四級，即不

要前往。

美國務院指本港疫情嚴重，特區政府實施限制措施，並限制到港離港航班，即使抵達後仍需

要作最少１４日的隔離，並因應社區傳播，隨時因到訪或接觸人士而再需要接受隔離及檢測。

美國疾控中心早前也更新對香港的旅遊建議，由第一級上調兩級，至第三級，即疫情處於高

感染風險，呼籲未接種新冠疫苗的民眾避免前往香港。（ｈｙ）

