《小傳日記》俄烏兩國仲未讓步，俄鋁股價低處未算低？

《小傳日記》俄烏兩國雖然同意舉行第二次談判，但係烏克蘭首都基輔戰事仲未停，今日仲

影到有導彈擊中當地電視塔，魚缸亦繼續低沉，就嚟跌番落兩萬二。兩邊各不相讓，局勢

ｋｅｅｐ住咁僵，俄鋁（００４８６）表現認真傷！

俄鋁係全球最大的鋁同氧化鋁生產商，經營或擁有１６個位於俄羅斯、烏克蘭、瑞典同尼日

利亞嘅鋁冶煉廠，其中三座每年生產超過５０萬噸原鋁。

俄烏問題到依家都未有轉機，俄鋁焗住宣布暫時閂咗位於烏克蘭Ｎｉｋｏｌａｅｖ地區嘅

Ｎｉｋｏｌａｅｖ氧化鋁精煉廠嘅生產。集團提到，嗰到短期內嘅氧化鋁產量會大幅減少，唔會

立即對集團相關鋁冶煉廠嘅生產造成更廣泛影響。

不過，俄鋁呢粒定心丸安撫唔到一班缸民嘅心，大家似乎都好擔心俄烏問題火燒連環船，俄

國近日受到歐美國家嘅多方面制裁，今日又有傳負責修建俄德天然氣管道嘅北溪２號公司準備申

請破產。一單又一單嘅負面消息，搞到俄鋁股價好似畀導彈擊中咁，由２月中嘅高位９﹒２銀一

路跌，跌到今日最低見過３﹒３１銀，累計跌幅已經有６４％咁多！

另外，據報匯控（００００５）落柯打，凡係有實體公司由被制裁人士直接或間接持有一半

以上股份，就會被禁止交易。有「孖屐」人士相信，隨住歐美國家加強對俄國制裁，變相令俄鋁

開戶口都有問題。一日俄烏問題未拆掂，股價跌到再低殘，都唔適宜撈底。

依家俄鋁９天ＲＳＩ跌到１８﹒９，穿晒超賣區，但依家股價太受地緣政治因素主導，技術

分析發揮唔到作用，嚟緊走勢恐怕只會「低處未算低，繼續下降軌」！請請！



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