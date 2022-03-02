【新冠肺炎】醫管局：再多１１７名患者離世，６４人情況危殆

《經濟通通訊社２日專訊》醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去２４小時

，再多６４名病人情況危殆；８８人情況嚴重；另有１１７人離世，涉及７３男４４女，年齡是

５８歲至１００歲，有７８人住在院舍，１１０人是長者，９５位沒有接種疫苗，６位已打兩針

，１６位已打一針。

較年輕的離世病人多為長期病患，５９歲女病人有長期腎病，於天水圍醫院洗血中心病情惡

化，２月２８日入院，３月１日凌晨約２時離世；６１歲男病人有長期腎病，在家抽筋暈到，送

拿打素急症室，３月１日凌晨入院，同日離世；６０歲男病人有癌症病史，２月１５日送瑪嘉烈

急症室，３月１日早上離世；５８歲女病人因精神病患於九龍醫院長期住院，其後感染新冠病情

惡化，轉送伊利沙伯醫院，昨日下午離世。

由於數據滯後，上周六至本周一再有４３名患者離世，累計第五波疫情共有９６７名患者在

公立醫院死亡，大部分是長者。



＊７０名病人入院篩查確診＊



醫管局又指，公立醫院隔離病床使用率已達８７﹒５％，為隔離病床使用率的上限，另外，

約７０名病人入院篩查時確診，約１５０名同房病人被列為密切接觸者。至今共有４３２２名醫

管局員工染疫，６００名員工已復工。（ｈｙ）

