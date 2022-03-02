【新冠肺炎】醫管局：已聯絡供應商安裝凍櫃，可暫存５００具遺體

《經濟通通訊社２日專訊》公眾殮房數量不足問題，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務
）李立業感謝食環署及衞生署盡快運送遺體，醫管局會與上述機構緊密合作。至於冷凍貨櫃方面
，已聯絡供應商安裝，臨時可暫存５００具遺體，不過在感染控制、存在的溫度及領取程序都會
根據現行機制十分小心，一定會符合尊重先人的原則。（ｈｙ）
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