《真知灼見－溫灼培》宜弄清美債息跌原因才作投資

《真知灼見》這數天，美國各年期債息終出現較顯著下跌。１０年債息更一度跌穿１﹒７％

水平。回憶上周一（２１日），即２月２１日，當俄羅斯尚未承認烏東兩地區獨立前，美１０年

債息仍處１﹒９％－２﹒０％之間水平，現在終見到美債息就俄烏事件作出相較顯著反應而有所

回落。但我們仍要問，美債息現在的下跌究竟是純粹因環球避險資金流入美債市場導致其下跌？

還是因為市場驚俄烏事件所帶來的不確定性，從而降低了聯儲局往後加息預期，才導致現今美債

息跌？我們要弄清楚情況，因為這兩個不同的原因導致美債息跌將會對未來金融市場帶來不同變

化。



＊債息跌更似是擔心聯儲局放慢加息＊



當然，不排除上述兩因素也有可能並存。但從美匯指數過去十數天上升的情況所見，從俄烏

事件未完全爆發前約處９６指數點，到現在美匯指數處９７﹒５指數點，美匯指數在這期間就只

上升了區區１５０點（１﹒５指數點）而已。明顯，流入美元的資金並不顯著。使筆者更加相信

現今美債息的下跌，更是因為市場在估計聯儲局將放慢加息步伐。

假如市場真的有這樣想法，就不禁令筆者擔心美國的通脹將會失控。３月１０日（下周四）

美國將公布２月份以消費物價指數衡量的通脹率。受高企油價及糧食價格影響，現市場估計年通

脹率將由現在４０年高位７﹒５％進一步攀上７﹒８％。如此情況下，倘聯儲局還在放慢加息步

伐，對於美國通脹將有機會失控這想法就並非危言聳聽了！屆時對黃金、能源、商品以至商品貨

幣或許也能看高一線。

最後當然大家可能會問，假如現時美債息回落是純粹因為市場避險資金流入這又將如何？這

則意味聯儲局不會減慢加息步伐去壓抑通脹，反而會因債息率跌了，聯儲局更能放手去打壓通脹

。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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