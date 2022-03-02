【俄烏開戰】普徠仕：金融市場或續波動，央行更難實現經濟軟著陸

《環富通基金頻道２日專訊》普徠仕固定收益主管兼投資總監Ａｎｄｙ

ＭｃＣｏｒｍｉｃｋ發表關於烏克蘭衝突對市場影響的最新評論，認為受烏克蘭衝突的影響，金

融市場或將持續波動。供應鏈問題和通脹壓力或將維持更長時間，令央行試圖實現經濟「軟著陸

」的目標變得更加艱巨。



＊供應鏈問題及通脹將更持久，央行政策取決談判結果＊



在本次事件發生之前，市場已經日趨波動，事件將令市況更不穩。從較長期來看，市場最初

對事件抱有僅屬短暫入侵的希望已很難實現。這意味著供應鏈問題和通脹壓力將維持更長時間。

相關問題已在油市上反映，預計影響將會蔓延至其他市場，例如糧食及其他烏克蘭或俄羅斯的產

品。

在這場衝突帶來的諸多廣泛影響中，投資者最關注供應鏈問題和通脹壓力，因事件令各國央

行控制通脹的艱巨任務更加複雜。此前，大多數已發展市場央行已對加息準備就緒，其中美國將

於３月開始加息。然而，過去數日發生的事件令局勢更為複雜，各國央行將更難實現經濟「軟著

陸」，而這在任何市場環境下均屬極艱巨的任務。當前，央行將繼續推進計劃，在３月份開始上

調利率。未來情況將更加難以確定，並將取決於談判和衝突的結果。

現正密切關注與烏俄危機直接相關，並將引發對衝突升級憂慮的關鍵問題，例如俄羅斯出口

的油氣，這亦是大部分投資者關注的問題。另俄羅斯已釋出尊重北約條約的態度，但若與波蘭等

國發生任何衝突，將被視為重大的危機升級，並導致投資者重新檢視全球環境。



＊波動加劇影響政策轉變，債券投資意欲將不斷上升＊



回顧衝突爆發前的趨勢，有助於跨越眼前危機放眼長遠前景。當時利率正在攀升，信貸息差

輕微擴闊，這些變化仍屬合理，因各國央行紛紛收緊新冠疫情期間所實施的超寬鬆貨幣政策。增

長和通脹數據齊升，令央行政策轉變變得合理，而波動加劇則是政策轉變的影響之一。

根據近期的歷史數據，美國國債孳息率處於２％至２﹒５％範圍，以及高息債券息差為

５００個基點，對投資者極具吸引力。該水平有望於今年出現，屆時投資者的入市興趣將會顯著

提升。投資者在２０２２年對債券的投資意欲將會不斷上升。（ｗａ）

