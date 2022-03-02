【俄烏開戰】華僑永亨：如果衝突持續，金融市場的混亂將繼續惡化

《環富通基金頻道２日專訊》華僑永亨銀行經濟師發表外匯市場展望指，俄羅斯與烏克蘭戰

事有激化的跡象，同時西方國家加強對俄羅斯的制裁，引發投資者焦慮。俄軍表示將繼續執行在

烏克蘭的特別軍事行動，直至實現既定目標，烏方表示烏克蘭所有大城市均已被封鎖。

ＩＭＦ總裁指，烏克蘭戰爭對其他國家造成重大的溢出效應，大宗商品價格正在上升，有可

能進一步推動通脹，如果衝突持續，金融市場的混亂將繼續惡化，制裁亦將產生重大影響。為應

對制裁，俄羅斯禁止民眾攜帶１萬美元以上的等值外幣現金或支付工具出境，俄居民向「不友好

國家」提供盧布貸款或證券和不動產交易時，需要獲得許可，另外政府決定從國家福利基金中劃

撥１萬億盧布用於購買遭受制裁公司的股票。

華僑永亨表示，美元指數繼續走高，避險情緒持續影響歐元和英鎊，歐元跌至２０個月低點

，與此同時，歐美債券收益率走低。美油急升逾１１％，達到２０１４年以來最高，美國和主要

經濟體聯手投放緊急石油儲備的消息並未能緩解人們對俄羅斯入侵烏克蘭導致供應中斷的擔憂，

反而加劇了對能源短缺的憂慮。另一方面，澳洲澳儲行３月議息會議宣布維持利率０﹒１％不變

，同時宣布終止購買債券計劃。（ｈｌ）

