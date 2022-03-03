【俄烏開戰】法外貿銀行：對亞洲市場直接影響有限，留意間接風險

《環富通基金頻道３日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表關於俄羅斯烏克蘭衝突對亞洲金融市場影響的報告。她表

示自２０１４年併入克里米亞以來，俄羅斯一直受到西方制裁。最近俄羅斯和烏克蘭衝突無疑會

伴隨更多制裁和市場動盪。為了評估亞洲金融市場可能受到的影響，可從股票、銀團貸款和債券

三個方面分析俄羅斯與亞洲和世界的聯繫。



＊亞洲僅佔俄股票及債券融資１％，銀團貸款中資銀行參與較多＊



報告指，近幾年俄羅斯整體融資活動遠不如克里米亞相關制裁之前的高峰水準。俄羅斯的硬

貨幣銀團貸款和債券大幅減少，對中國和本地貨幣的依賴日益增加。亞洲和俄羅斯在上述三個管

道的直接交流相當有限，亞洲僅佔俄羅斯企業股票和債券融資的１％。股票方面，俄鋁

（００４８６）在香港上市，是亞洲唯一一家大型俄羅斯上市公司。但這並不意味著俄羅斯不需

要海外融資，其主要離岸中心是倫敦。

債券方面，亞洲的份額也相當小並且不斷收縮。銀團貸款是三個融資管道中亞洲銀行參與較

多的，特別是中資銀行，市場份額從２００９至１４年的２％增長到２０１５至２１年的１２％

。中國現在更希望向俄羅斯鋼鐵、鎳和化肥企業提供更多貸款。對鎳行業提供貸款表明，在主導

電動車生產的競爭中，中國正在努力獲取戰略資源。

此外，在中國的投資組合中，俄羅斯的項目融資份額依然很小，但這個份額並不能完全反映

投資關係。與俄羅斯的交易通常附帶購買擔保合同，這遠遠高於項目成本，但對中國的資源安全

至關重要。隨著更多制裁，俄羅斯也將傾向於更多地使用人民幣進行結算。從地區角度來看，大

多數亞洲經濟體對俄羅斯的跨境貸款比例都很小，例如韓國０﹒４７％，台灣０﹒１２％，日本

０﹒０８％，香港０﹒０２％。



＊股市跌幅略高信用息差較穩定，中國態度曖昧中美競爭將加劇＊



除了直接的金融聯繫，亞洲市場也會受到持續的負面情緒影響。好消息是相較於世界其他地

區，對亞洲的影響目前相對較小。亞洲股票價格的跌幅僅略高於其他指數，信用息差增加了１１

基點，較歐洲、中東和非洲地區增加６３基點相對穩定。

最後，衝突尚未結束，局勢仍不明朗。中國在奧運會期間宣布與俄羅斯簽署一系列合作文件

，對俄烏衝突的立場較為模糊，局勢能否取得快速而有意義的緩和尚未可知。換言之，在中國對

俄羅斯入侵烏克蘭問題的曖昧態度和來自美國的批評後，未來中美之間金融領域的戰略競爭只會

有增無減。對亞洲而言，特別是考慮到潛在的二級制裁的情況下，是次衝突對金融領域的最終影

響可能比表面看來大。（ｗａ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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