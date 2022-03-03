【俄烏開戰】宏利投資管理：局勢發展納入考慮之列，或礙央行決策

《環富通基金頻道３日專訊》儘管俄羅斯與烏克蘭之間的衝突仍處於初期階段，但不能忽視

有關事件對中期展望的影響。宏利投資管理環球首席經濟師兼環球宏觀經濟策略部主管

Ｆｒａｎｃｅｓ Ｄｏｎａｌｄ表示，設定了一個框架，把局勢發展納入考慮之列。

對宏觀策略師來說，地緣政治發展最難處理，其不但難以預測及估算時間，可能會對市場定

價造成重大干擾（儘管通常為期較短），而且往往會分散市場人士對核心較長期主題的注意力。

當發生地緣政治事件時，經驗豐富的宏觀策略師通常會強調不要聚焦有關消息，應繼續專注於現

時的商業周期階段、利率走向及消費市道。然而，鑑於在過去數周持續剖析俄烏衝突的影響，無

法否認其對全球宏觀觀點造成的衝擊。雖然許多資產初期出現拋售後現已反彈回升，但仍要保持

審慎，應考慮局勢發展將如何影響中期展望。



＊上半年或陷滯脹局面，商品通脹至關重要＊



事實上，俄烏衝突及其影響構成經濟滯脹衝擊，對早已面對通脹沉重打擊，並出現增長放緩

跡象的全球經濟來說更是雪上加霜。雖然衝擊的幅度尚未清楚，這將取決於局勢發展而定，但就

這項特定地緣政治事件的發展軌跡來看，足以使人確信現有預測，認為經濟在２０２２年上半年

（尤其是第二季）可能會陷入滯脹局面（增長放緩、通脹上升）、持續波動，而且市場避險情緒

將更頻繁。但我們對２０２２年下半年重返「舒適圈」（增長穩定及通脹放緩）的信心卻有所下

降。值得注意的是，由於局勢發展仍處於初期階段，上述調整只反映對基本情況預測的信心改變

，而不是整體展望有變。

首先，商品將成為俄烏衝突影響全球增長及通脹預測的主要渠道，需要密切注視俄烏衝突，

尤其是考慮到俄羅斯在商品市場上擔當的關鍵角色。俄羅斯是全球最大的天然氣出口國（佔全球

產量１７﹒１％），而且是第二大原油出口國（１２﹒１％），僅次於佔原油市場１２﹒５％的

沙特阿拉伯。俄羅斯和烏克蘭亦分別是主要的農產國，兩國的小麥、大麥和玉米出口共佔全球整

體的２１％，並佔全球葵花籽油供應的６０％。此外，俄羅斯與白俄羅斯合共佔整體肥料出口約

２０％，對全球糧食生產甚為重要。另一方面，俄羅斯是全球最大的關鍵金屬生產國之一。當地

是全球最大的鈀出口國（佔全球產量２０﹒７％），而且是僅次於智利的第二大精煉銅出口國

（７﹒１％），其於鎳（１１﹒２％）和鋁（９﹒０％）的出口亦位列全球第三。



＊能源風險對消費者造成影響，或擾亂通脹降溫預期＊



了解上述情況後，宏利投資管理建構了一個簡單的框架，從而把俄烏衝突的局勢發展納入其

展望。衝突或造成另一次滯脹衝擊，即經濟在２０２２年上半年（尤其是第一季末及第二季）可

能會陷入滯脹局面（通脹高於正常水平，增長低於正常水平）。有關通脹高於正常水平的觀點相

信不會引起爭議，因為俄烏衝突實際上已導致能源及食品價格持續上漲的情況急劇惡化。能源及

食品價格急升引發的進一步影響是增長衝擊，眾所周知，能源需求的彈性有限；換言之，即使天

然氣價格或取暖成本飆升，人們仍然需要上班及取暖，因此，消費者惟有動用儲蓄，或削減其他

領域的開支。畢竟大部分主要經濟體的實質工資正處於負增長，而且消費信心數據疲弱。本周公

布的美國個人收入數據顯示，收入按月增長０﹒０％，開支增加完全是由儲蓄率下降所支持。在

這種不健康的消費環境下，將難以承受另一次價格衝擊。在未來數周，預期將會更詳細考慮能源

風險對全球消費者的影響。

早已預期高成本將會抑制增長，但俄烏衝突使問題更趨複雜，並將會導致孳息曲線持續走平

。這也可能會擾亂預期，即大部分主要經濟體的通脹率將於２月之後開始降溫，並在年底前大幅

下降至２％，但相信通脹仍會下降，但其速度可能會受到緊張局勢所影響。此外，供應鏈中斷可

能會限制期望能推動２０２２年下半年經濟增長的補充庫存，因此，年底前重返「舒適圈」的機

會似乎不大。



＊央行或減慢政策收緊步伐，言論主調將轉為低增長＊



央行可能減慢政策收緊步伐。本周不少央行官員在公開場合發言，無可避免談及俄烏衝突。

大部分官員強調這次事件對前景帶來的不明朗因素，並且淡化３月聯儲局加息５０基點的可能性

。

與此同時，市場對聯儲局加息５０基點的觀點，已由兩周前的「接近肯定」降至目前只有

２０％。相信美國聯儲局於年內可能合共加息三次，並會進行量化緊縮，而市場目前仍然認為未

來１２個月將加息６至七次。現時，聯儲局再次面對來自全球及供應鏈情況所造成的通脹，而且

加息對紓緩地緣政局發展引致能源帶動的通脹幫助不大。然而，由於服務業通脹溫和上升帶來的

壓力，以及通脹按年上升超過７％所形成的政治挑戰，預料當局仍會繼續推進正常化。

聯儲局在年內立場將轉趨溫和，最主要原因是預期當局言論主調將由高通脹轉為低增長。若

預期正確，俄烏衝突將令增長衝擊惡化。假設聯儲局調整立場，孳息率曲線將會重新走斜（投資

者殷切希望出現的情況），以支持本周期延續。當然，俄烏衝突並非只對美國聯儲局政策造成影

響，預期加拿大央行、英倫銀行及歐洲央行的取態將轉趨溫和，尤其是正在評估滯脹動力的歐洲

央行。



＊滯脹對不同市場影響不一，能源價漲對歐洲打擊最大＊



預期環球步伐漸趨分歧的主題將在２０２２年變得更重要。雖然俄烏衝突帶來的滯脹衝擊影

響全球，但不同市場承受的影響不一。對主要宏觀經濟體來說，鑑於歐洲倚賴天然氣供應，加上

目前面對的弱勢，因此能源價格上漲對歐洲經濟增長的打擊最大。事實上，歐洲未來數年陷入經

濟衰退的可能性將會增加。相信美國具有較佳條件，能抵銷部分能源和食品價格通脹，但以絕對

值來看，美國經濟仍會受損。

新興市場整體轉弱，但能夠承受能源和食品價格攀升的經濟體（例如新加坡及馬來西亞），

或流動性衝擊風險最低的市場（例如印尼和菲律賓）表現可能相對較佳。環球出口動力亦可能略

為放緩，因此較少倚賴外需的經濟體可能享有溫和的相對優勢。（ｗａ）

