《威少看世界－張少威》烏克蘭戰爭對中國的間接影響

《威少看世界》俄羅斯軍隊仍在向烏克蘭首都基輔逼近，俄烏之間的停火談判毫無進展。由

於西方國家已開始對俄羅斯實施前所未有的全面經濟制裁，令俄羅斯經濟遭到重創，因此戰事拖

得越久對俄羅斯越不利。俄羅斯唯有加大攻擊力度，將戰爭升級，方可儘早拿下基輔，逼使烏克

蘭接受俄方的三個停火條件：承認俄羅斯對克里米亞的主權，烏克蘭去軍事化、去納粹化，烏克

蘭保持中立地位。

但西方國家已迅速將大量先進武器運到烏克蘭，令烏軍的抵抗能力不斷增強，因此俄軍為佔

領基輔可能會動用更具殺傷力的武器，導致大量平民傷亡。這將在世界各地引發新一輪反俄浪潮

，其影響會波及中國，因為中國迄今未公開譴責俄羅斯，被國際輿論認為是俄羅斯的支持者。



＊中方立場給未來留下隱患＊



任何國家在處理國際事務時，都會以國家利益為先，中國也不例外。中國常駐聯合國代表在

安理會表決譴責俄羅斯的議案時投了棄權票。昨天（１日）國務委員兼外長王毅應邀與烏克蘭外

長庫巴列通電話，王毅表示「中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注」。庫列

巴「期待中方為實現停火開展斡旋」，王毅表示「中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，

支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力」。

上述通話內容顯示中國的立場沒有改變，而很多西方國家對此難以接受。不久前中國成功舉

辦了北京冬奧，國際輿論對東道主的付出和中國人民的友善給予高度評價，參賽的運動員也把美

好的記憶帶到世界各地。這在一定程度上抵消了此前少數西方國家搞「外交抵制」對北京冬奧的

干擾，並且為中國的國際形象明顯加分。但中國對烏克蘭局勢的表態，客觀上消耗了此前積累的

一些政治資本，而且可能給未來造成某些隱患。



＊中歐關係因戰爭「改變航向」＊



首先是中國與歐盟的關係很可能轉差，這對中國擺脫美國的戰略圍堵非常不利。美國的外交

政策是與中國對抗，不給中國任何空間，阻止中國壯大實力。歐盟國家對此並不完全接受，中歐

之間雖然有意識形態上的分歧，但沒有領土糾紛或直接利害衝突，中歐雙邊經貿合作對雙方都有

利。但是，歐盟國家普遍強調人權，過去兩年「新疆人權問題」和新冠病毒溯源問題已經令雙方

出現衝突，最終導致歷時７年經３５輪談判達成的中歐全面投資協議被擱置。

這次烏克蘭戰事發生在東歐，幾十萬烏克蘭難民已經逃亡鄰國求生，給烏克蘭周邊國家造成

很大壓力。歐盟國家都站在烏克蘭一邊，向烏克蘭政府提供軍事援助或人道援助，而中國目前的

態度讓他們覺得中國沒有從人道主義出發伸出援手，是在隔岸觀火（中國外交部的新聞稿說，烏

克蘭外長昨天在與王毅通話時表示，「中方在烏克蘭問題上發揮了建設性作用」），有些人甚至

認為中國支持俄羅斯發動戰爭。這種情緒一旦在民間傳開，對戰後中國與歐盟國家發展合作會帶

來負面影響。中歐之間的經貿投資與科技交流是中國實力提升的重要支柱，華為等一些中國企業

多年來充分利用了歐洲的開放資源，在歐盟國家大量投資，開展研發或併購企業。一旦這條路受

阻，將不利於瓦解華盛頓操盤的反華聯盟。



＊俄烏戰爭改全球戰略版圖＊



第二個隱患是不論這場戰爭的結果如何，全球的戰略版圖已被改寫。意識形態上的分歧導致

西方國家更加抱團，「新冷戰」正逐漸成型，小國軍事化和全球軍備競賽將會帶來眾多不穩定因

素，進一步破壞中國多年來一直受益的國際環境。

西方媒體近期在報道中俄關係時，往往都會提及中俄兩國上個月在北京冬奧開幕當天發表的

聯合聲明，有意將中國與俄羅斯「綁定」，進一步強化中國在西方國家的負面形象，配合由美國

牽頭的孤立中國的政治策略。美國近年已經在營造一種輿論環境，將中國標籤為對全球最大的經

濟威脅（指控中國竊取知識產權、採用不正當的貿易競爭手段、造成貧窮國家的債務危機等等）

，目的是破壞中國的對外經貿合作。

烏克蘭戰爭在政治層面上讓美國有機可乘，華盛頓會進一步強化北約（德國等北約成員的軍

事預算將明顯增加），將對俄羅斯的包圍圈收得更緊。與此同時，在去年幫助澳洲取得核動力潛

艇之後，美國下一步將幫助「四方安全機制」中的另外兩國（日本和印度）進行戰略武器升級。

親美的日本前首相安倍晉三日前拋出「核共享」的試探氣球，意在謀求改變日本的「非核三原則

」（不製造核武、不擁有核武、不引進核武），這一系列舉動會進一步毒化中國的周邊安全環境

。



＊西方圍堵恐拖慢中國增長＊



烏克蘭戰爭可以被視為「新冷戰」正式打響第一槍，戰爭結束後，西方國家會在客觀上形成

一個陣營，而被排斥在外的中俄等國只能抱團取暖。西方會在經濟上實施封鎖，在人文交流上設

限，冷戰時期西方用於管控戰略物資出口的「巴統」可能會以新的形式出現，用以協調政策，堵

塞「漏洞」。「新冷戰」也會影響民間的人員往來，令中國學習西方的技術和管理經驗更加困難

。外交部發言人華春瑩上周還在記者會上批評美國「持續盤查滋擾遣返中國留學人員」，可見此

類事件頻繁發生。這種趨勢若發展下去，中國下一代出國留學等接觸外部世界的機會將有所減少

，其長遠影響尚難以估量。

這些外部環境的變化將構成烏克蘭戰爭對中國的間接影響，雖然在歷史上中國經歷過類似被

圍堵的年代，而且今天的中國比以往任何時候都強大，但外在的不利因素會拖慢中國的經濟增長

，給就業和改善人民生活帶來新的壓力，甚至影響中國的長遠目標。如何迎難而上，令不利局面

朝好的方向轉變，既需要勇氣和決心，還需要縝密的思考和一張可操作的路線圖。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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