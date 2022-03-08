《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止，恒指可望反彈至２６０００點

《講股論勢》俄羅斯對烏克蘭發動的不道德戰爭遭到全球抗議，多國政府宣布採取制裁普京

及俄羅斯的措施，美國總統拜亦發表國情咨文後，宣布禁止俄羅斯航機飛越美國領空。

此外，俄羅斯銀行已被踢出ＳＷＩＦＴ，這個連接２００個國家及１１０００家金融機構的

交易系統。德國亦於較早時暫停北溪２號天然氣管道審批。此外，歐盟委員會主席馮德萊恩表示

，歐盟亦對俄羅斯中央銀行採取限制措施，以癱瘓俄央行資產並凍結其交易，令其資產無法流動

，防止俄央行部署其他國際儲備，削弱制裁效力。



＊俄侵烏遭國際全方位制裁＊



中立國瑞士亦歷史性地跟隨歐盟採取制裁俄羅斯的措施，即時凍結一些俄羅斯個體的資產，

這包括了普京、總理米舒斯京及外長拉夫羅夫。瑞士又重申其中立角色，並將以個別情況審視進

一步的歐盟制裁措施。法國則表示會對在歐洲制裁下，屬於俄羅斯人士的金融資產、房地產、遊

艇及豪華汽車進行全面調查。

另外，日本亦宣布採取連串針對俄羅斯的制裁措施，包括凍結部分俄國個體資產及金融機構，

同時限制對俄國軍事組織的出口。

澳洲亦宣布制裁參與侵略的主要白俄羅斯個人和實體，新西蘭亦針對俄羅斯入侵烏克蘭，禁

止向俄羅斯軍隊和安全部隊出口商品。

美國對俄羅斯的制裁包括限制向俄羅斯出口半導體、電信、加密安全、激光、傳感器、導航

、航空電子設備和海事技術。



＊白俄國銀及能源公司亦遭制裁＊



此外，被華盛頓指為「腐敗的億萬富翁」的人及其與克里姆林宮關係密切的家人亦遭到美國

制裁。另外，美國又將切斷１３家主要俄羅斯營國公司在美國的融資，包括能源巨頭俄羅斯天然

氣工業股份公司及俄羅斯最大的金融機構Ｓｂｅｒｂａｎｋ。同時將制裁２４個白俄羅斯個人及

公司，其中包括兩家重要的白俄羅斯國有銀行、９家國防公司及７名與政權有關的官員和精英。

英國對俄羅斯的制裁包括阻止俄羅斯最大銀行Ｓｂｅｒｂａｎｋ以英鎊結算；另外三家俄羅

斯銀行－Ｏｔｋｒｉｔｉｅ、Ｓｏｖｃｏｍｂａｎｋ及ＶＥＢ，將面臨全面資產凍結。此外又會

制裁１００名個人和實體。俄羅斯國有私營公司也將被禁止在英國集資。同時禁制俄羅斯國家航

空公司Ａｅｒｏｆｌｏｔ，並對白俄羅斯實施制裁。英國首相約翰遜表示，未來英國將會實施更

多制裁措施，並希望立法禁止向俄羅斯出口某些技術，特別是在電子、電訊及航空航天等領域。



＊美或單獨禁運俄羅斯原油＊



現在歐、美正研究對俄羅斯的出口原油及天然氣實施禁運，由於原油及天然氣收入佔了俄國

ＧＤＰ的６０％，而歐洲從俄國進口的原油及天然氣分別佔約三成及逾四成，一旦俄國原油及天

然氣遭到禁運，歐洲將面對能源短缺問題。雖然德國決定在今年底將會關閉剩下的三間核電廠，

但迫不得意之下，可能不減反加，重啟多間已關閉的核電廠以解決燃眉之急。鄰國比利時是否亦

會推翻預定在２０２５年前，關閉剩下的７間核電廠？整體上，１３個歐盟成員國合只有１０３

個核反應堆，單是法國已佔了５６個，另外俄羅斯有３７個，烏克蘭有１５個。

若仍以原油及天然氣作為主要能源，則歐盟可能採取有限度進口俄國天然氣及原油，這從拜

登表示不排除會單獨行動可見，歐洲對於制裁俄羅斯油氣有保留，而歐洲多國亦很可能延遲停用

核能的時間，從而降低能源價格高企對歐洲經濟的影響。



＊美伊達成協議油價難大升＊



摩通預計，突如其來的供應短缺將令油價維持在每桶１２０美元以上，若然俄羅斯在今年內

持續遭受原油禁運，布蘭特油價將會升至每桶１８５美元。不過，摩通同時指出，美伊若達成核

協議，則伊朗可在未來兩個月每日增加１００萬桶原油供應，若再加大產能，則每日可再增加

８０萬桶。此外，ＯＰＥＣ＋亦可增加供應，另外，釋放戰略性原油亦為油市供應增加６０００

萬桶。摩通估計，布蘭特油價在今年第二季平均為１１０美元，第三及第四季則分別降至１００

及９０美元。假如俄羅斯採取反制措施，減少原油出口，時間若為４個月，則預期今年布蘭特油

價平均為１１５美元，而第三及第四季則分別為１０５及９５美元。



＊慎防聯儲局３月加息半厘＊



聯儲局將於下周二及周三公布召開議息會議，雖然鮑威爾表明支持在今年會議加息０﹒２５

厘，但美國消費者物價通脹率升至４０年高位，而且俄烏局勢快速升溫，是各方預料之外，不排

除聯儲局在今次會議大幅加息０﹒５厘，以阻嚇油市投機活動及向市場發出當局有力壓通脹的決

心的訊號。此外，有關當局亦可通過大幅提高買賣期油的按金以減少投機活動。



＊商品價格邁向最後升浪＊



筆者曾指出，各國在２０２０年首季開始，為應對ＣＯＶＩＤ－１９造成的資金鏈斷裂而大

幅減息，並採取史無前例的量化寬鬆貨幣措施，令到資金最終流入大宗商品市場，如今各類商品

價格更受到能源價格上升推動，但目前面對的是全球正啟動加息周期，俄烏問題對金融市場的影

響只會是短暫的，而這一波商品價格的上升縱然是向歷史高位邁進，亦將是最後升浪，隨後面對

的是利率持續上升及潛在滯脹及經濟衰退風險，而各國央行的貨幣政策取態明顯是針對高通脹，

油價及大宗商品價格升得愈高，央行就要採取更強硬的手段去抑制，大宗商品價格還可以升得多

高？預料國際油價回落到８０美元附近才有望初步回穩。



＊美股調整五成乃投資時機＊



筆者去年已指出，美股以至環球股市進入調整浪，目前納斯達克綜合指數的調整低位

１２５８７點，與去年１２月２３日預測的１２３７７點相差２１０點，亦接近２０２０年３月

以來最大升幅的３８﹒２％調整位１２５５２點。不過，即使由高位１６２１２點計，調整五成

至８１０６點，仍然２０２０年３月的低位６６３１點，而這個可能性愈來愈高！納指既為三大

美股指數通常波幅最大及具先行指標作用，假如納指由歷史高位調整五成後回穩，則標普及道指

由最高位計，調整幅度將低於五成，其時應該是重新投資美股的最佳時機！



＊恒指現具多重技術支持＊



至於恒指，由於去年２月的反彈高位３１１８３點未能突破２０１８年１月的歷史高位

３３４８４點，但本周卻曾試穿２０２０年３月１９日的低位２１１３９點，中期有形成一浪低

於一浪之勢，若將２０１８年１月以來走勢以平衡下降通道視之，則通道底將為１９６９０點，

加上月線圖的２５０ＳＭＡ（２０６１５點）明顯為技術性強力支持，目前月線圖９ＲＳＩ亦已

跌至２５﹒６（日線及周線圖９ＲＳＩ分別為１３﹒７及２６﹒４），故預料恒指距離中期底部

不遠，反彈目標是去年２月至目前低點跌幅的５０％位置約２６０００點，終極上望平衡下降通

道頂約３０３９０點。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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