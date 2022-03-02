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02/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶３３７點子至一周低，報６﹒３３５１

　　《經濟通通訊社２日專訊》在連續兩日邁向四年高位後，中國外匯交易中心人民幣兌一美元
中間價今報６﹒３３５１，較上個交易日跌３３７點子，止步兩連揚，創２月２２日以來一周最
低，上個交易日報６﹒３０１４。
　　俄烏停火談判未達成果，戰事持續擴大。美匯指數周二升至９７﹒３７，或０﹒６９％。由
於歐盟位於衝突前沿，歐元貶至２年低位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３３５１　　＋３３７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０４９１　　－１０１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５１９４　　＋４９７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１０５　　　＋４０﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４４２８　　　－３８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６００２　　＋３０１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８５７　　＋２７５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６６４１　　＋１８９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８９５２　　＋３３１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９７３９　　　＋７０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２２　　　－４５﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１７﹒２２４４　＋６５４９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４３１０　　－１０７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒３５００　　　－３４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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