【聚焦人幣】人幣中間價貶３３７點子至一周低，報６﹒３３５１

《經濟通通訊社２日專訊》在連續兩日邁向四年高位後，中國外匯交易中心人民幣兌一美元

中間價今報６﹒３３５１，較上個交易日跌３３７點子，止步兩連揚，創２月２２日以來一周最

低，上個交易日報６﹒３０１４。

俄烏停火談判未達成果，戰事持續擴大。美匯指數周二升至９７﹒３７，或０﹒６９％。由

於歐盟位於衝突前沿，歐元貶至２年低位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３３５１ ＋３３７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０４９１ －１０１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５１９４ ＋４９７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１０５ ＋４０﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４４２８ －３８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６００２ ＋３０１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８５７ ＋２７５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６６４１ ＋１８９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８９５２ ＋３３１﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９７３９ ＋７０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２２ －４５﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １７﹒２２４４ ＋６５４９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４３１０ －１０７﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒３５００ －３４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

