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即市新聞

02/03/2022 17:00

《鍾之日記》港股見兩年低，內房危機難解

　　《鍾之日記》３月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　俄羅斯與烏克蘭戰況轉趨激烈，加上紐約期油升破每桶１００美元，恐拖累環球經濟，美股
道指周二曾瀉７８４點，連累亞洲股市也受壓，港股收挫四百點，創近兩年低。
　　恒指低開１９３點後，跌幅曾縮至４９點，高見２２７１２。不過投資者對俄烏局勢仍有戒
心，拖累大市午後跌穿上午低位，跌幅擴至逾４００點，低見２２２９９，最終收報２２３４３
，跌４１７點或１﹒８４％。國企指數收７９０８，跌１４４點或１﹒８％。科指曾跌至
５００７點，再創推出以來新低，收報５０１５點，跌１３９點或２﹒７％。大市成交
１１４６﹒４４億元。

＊滬指收跌止三連升＊

　　地緣政治因素困擾全球資本市場，惟兩會在即，滬深股市在維穩情緒下此前錄得三連升，今
日平穩落地。滬綜指今早開盤在半導體板塊拉跌下走低，惟能源股走高加上地產股午後發力，滬
指全日跌幅收窄至０﹒１３％，報３４８４﹒１９點，汽車、半導體股插水，拖累深成指挫
１﹒０５％收場，創業板指更瀉１﹒７７％。
　　人行連續兩日收水，繼昨日（１日）收水５００億元人民幣後，今日再淨回籠１９００億元
，人民幣兩日收水２４００億元人民幣。維穩格局下股市交投繼續縮水，兩市全日成交８９８０
億元人民幣，按日減少７﹒３％，是近日以來成交新低。

＊內房股沽壓加劇，龍光連跌８日＊

　　內房股隨大市走低，世茂集團（００８１３）股債雙殺，境內債「１９世茂０１」曾跌逾兩
成後停牌，據指，世茂已為銀團貸款的重組建議聘請鐘港資本（Ａｄｍｉｒａｌｔｙ　
Ｈａｒｂｏｕｒ）及盛德律師事務所（Ｓｉｄｌｅｙ　Ａｕｓｔｉｎ）作為顧問。世茂股價收跌
７﹒８％，報４﹒５９元。
　　龍光（０３３８０）再兌付ＡＢＳ。內媒引述消息指，龍光已於日前劃款至指定託管帳戶，
用於兌付３月９日到期的光耀０６Ａ資產支持專項計劃本息。據悉，光耀０６Ａ餘額為３﹒９５
億元人民幣，票面利率為４﹒９５厘。龍光連跌８日，股價午後跌勢加劇，收市急挫１３﹒６％

　　據ＲＥＤＤ引述消息指，融創（０１９１８）正要求４０億元人民幣境內債券的主要持有者
不要行使回售權，鼓勵繼續持有。該債券於２０２４年到期，票面利率４﹒７８厘，回售權行使
日期為４月１日。融創收跌５﹒８％。
　　其他內房股亦受壓，旭輝（００８８４）瀉８﹒１％；合景（０１８１３）急降逾８％；碧
桂園（０２００７）挫７﹒５％；恆大（０３３３３）跌３﹒７％；龍湖（００９６０）跌
２﹒７％；萬科（０２２０２）、潤地（０１１０９）下滑１﹒７％。
　　券商富瑞發表報告指，克而瑞數據顯示，富瑞追蹤的３４間房企２月銷售按年跌４４％，主
因高基數，禹洲、龍光及金茂（００８１７）上月銷售跌逾６５％。該行相信，放寬措施及平均
售價穩定下將刺激購房需求，料３月起銷售量會開始回復，按年跌幅將收窄。

＊油價衝破１１０，中海油拉漲＊

　　俄羅斯受重大金融制裁恐影響原油供應，美、日等國際能源署成員國同意釋放６０００萬桶
原油，但未能消除市場恐慌，因多國釋放原油的規模還不及全球一天的消耗量。布蘭特期油周二
大漲７﹒１％，今日盤中再漲５﹒９％，每桶衝破１１０美元大關是２０１４年以來最高價。市
場關注ＯＰＥＣ＋周三稍晚開會討論４月份原油供應的結論，但預計供應數量只會溫和增加。
　　三桶油之中，中海油（００８８３）升最多，漲３﹒４％，中石油（００８５７）升
２﹒９％，惟中石化（００３８６）軟０﹒３％。有色股更升，中鋁（０２６００）升５﹒８％
，江西銅（００３５８）走高２﹒６％。
　　包括德國、意大利在內的歐洲多國依賴俄羅斯能源進口，因此美國一直沒有對俄羅斯能源出
口實施直接制裁，白宮新聞發言人普薩基表示，美國政府不禁止本國公司購買俄羅斯的能源，但
歡迎拒絕購買。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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