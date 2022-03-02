《鍾之日記》港股見兩年低，內房危機難解

《鍾之日記》３月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



俄羅斯與烏克蘭戰況轉趨激烈，加上紐約期油升破每桶１００美元，恐拖累環球經濟，美股

道指周二曾瀉７８４點，連累亞洲股市也受壓，港股收挫四百點，創近兩年低。

恒指低開１９３點後，跌幅曾縮至４９點，高見２２７１２。不過投資者對俄烏局勢仍有戒

心，拖累大市午後跌穿上午低位，跌幅擴至逾４００點，低見２２２９９，最終收報２２３４３

，跌４１７點或１﹒８４％。國企指數收７９０８，跌１４４點或１﹒８％。科指曾跌至

５００７點，再創推出以來新低，收報５０１５點，跌１３９點或２﹒７％。大市成交

１１４６﹒４４億元。



＊滬指收跌止三連升＊



地緣政治因素困擾全球資本市場，惟兩會在即，滬深股市在維穩情緒下此前錄得三連升，今

日平穩落地。滬綜指今早開盤在半導體板塊拉跌下走低，惟能源股走高加上地產股午後發力，滬

指全日跌幅收窄至０﹒１３％，報３４８４﹒１９點，汽車、半導體股插水，拖累深成指挫

１﹒０５％收場，創業板指更瀉１﹒７７％。

人行連續兩日收水，繼昨日（１日）收水５００億元人民幣後，今日再淨回籠１９００億元

，人民幣兩日收水２４００億元人民幣。維穩格局下股市交投繼續縮水，兩市全日成交８９８０

億元人民幣，按日減少７﹒３％，是近日以來成交新低。



＊內房股沽壓加劇，龍光連跌８日＊



內房股隨大市走低，世茂集團（００８１３）股債雙殺，境內債「１９世茂０１」曾跌逾兩

成後停牌，據指，世茂已為銀團貸款的重組建議聘請鐘港資本（Ａｄｍｉｒａｌｔｙ

Ｈａｒｂｏｕｒ）及盛德律師事務所（Ｓｉｄｌｅｙ Ａｕｓｔｉｎ）作為顧問。世茂股價收跌

７﹒８％，報４﹒５９元。

龍光（０３３８０）再兌付ＡＢＳ。內媒引述消息指，龍光已於日前劃款至指定託管帳戶，

用於兌付３月９日到期的光耀０６Ａ資產支持專項計劃本息。據悉，光耀０６Ａ餘額為３﹒９５

億元人民幣，票面利率為４﹒９５厘。龍光連跌８日，股價午後跌勢加劇，收市急挫１３﹒６％

。

據ＲＥＤＤ引述消息指，融創（０１９１８）正要求４０億元人民幣境內債券的主要持有者

不要行使回售權，鼓勵繼續持有。該債券於２０２４年到期，票面利率４﹒７８厘，回售權行使

日期為４月１日。融創收跌５﹒８％。

其他內房股亦受壓，旭輝（００８８４）瀉８﹒１％；合景（０１８１３）急降逾８％；碧

桂園（０２００７）挫７﹒５％；恆大（０３３３３）跌３﹒７％；龍湖（００９６０）跌

２﹒７％；萬科（０２２０２）、潤地（０１１０９）下滑１﹒７％。

券商富瑞發表報告指，克而瑞數據顯示，富瑞追蹤的３４間房企２月銷售按年跌４４％，主

因高基數，禹洲、龍光及金茂（００８１７）上月銷售跌逾６５％。該行相信，放寬措施及平均

售價穩定下將刺激購房需求，料３月起銷售量會開始回復，按年跌幅將收窄。



＊油價衝破１１０，中海油拉漲＊



俄羅斯受重大金融制裁恐影響原油供應，美、日等國際能源署成員國同意釋放６０００萬桶

原油，但未能消除市場恐慌，因多國釋放原油的規模還不及全球一天的消耗量。布蘭特期油周二

大漲７﹒１％，今日盤中再漲５﹒９％，每桶衝破１１０美元大關是２０１４年以來最高價。市

場關注ＯＰＥＣ＋周三稍晚開會討論４月份原油供應的結論，但預計供應數量只會溫和增加。

三桶油之中，中海油（００８８３）升最多，漲３﹒４％，中石油（００８５７）升

２﹒９％，惟中石化（００３８６）軟０﹒３％。有色股更升，中鋁（０２６００）升５﹒８％

，江西銅（００３５８）走高２﹒６％。

包括德國、意大利在內的歐洲多國依賴俄羅斯能源進口，因此美國一直沒有對俄羅斯能源出

口實施直接制裁，白宮新聞發言人普薩基表示，美國政府不禁止本國公司購買俄羅斯的能源，但

歡迎拒絕購買。



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