【新冠肺炎】全國昨增本土確診７１宗，跨境司機入境內地須雙檢測

《經濟通通訊社２日專訊》國家衛健委公布，３月１日，全國新增確診２２４宗新型冠狀病

毒肺炎病例，本土病例７１宗（廣東３２宗，其中深圳市２５宗、東莞市６宗、珠海市１宗；內

蒙古１６宗均在呼和浩特市；吉林４宗均在延邊朝鮮族自治州；黑龍江４宗，其中哈爾濱市２宗

、牡丹江市２宗；山東４宗均在青島市；四川３宗均在成都市；遼寧２宗均在葫蘆島市；廣西２

宗均在防城港市；天津１宗在濱海新區；山西１宗在晉中市；上海１宗在普陀區；雲南１宗在德

宏傣族景頗族自治州），含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）。境外輸入病例

１５３宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東８宗，湖南１宗，雲南１宗）。此外，

新增無症狀感染１６９宗，４８宗為本地個案。



＊跨境司機今起入境內地須快檢和核酸雙檢測＊



深圳口岸辦日前公布，深圳口岸在２月２６日又檢測１６名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新

增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、皇崗、文錦渡、沙頭角口岸出入境。

３月１日起，深圳對粵港跨境貨車司機的健康管理政策有調整，目前跨境司機須憑２４小時

內核酸檢測陰性證明入境，並於每日首次入境時接受快檢和常規核酸雙檢測；在指定住宿點住宿

期間則須每天１檢。

為了進一步提升各口岸核酸檢測能力，從２月２３日起，文錦渡口岸、蓮塘口岸和沙頭角口

岸新冠核酸檢測實驗室正式投入使用。在羅湖區文錦渡口岸，醫護人員在口岸檢測點採樣後，會

通過專門的標本運送車將樣本送到新冠核酸檢測實驗室，即檢即運即測，從採樣到最後結果上報

，全程約９０分鐘。（ｃａ）





