【俄烏開戰】王毅與烏克蘭外長通話，對衝突感痛惜籲談判解決問題

《經濟通通訊社２日專訊》中國國務委員兼外長王毅，應約與烏克蘭外長庫列巴通電話。王

毅表示，中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，極為關注平民受到傷害，呼籲烏俄通過談判找出解決問

題的辦法。王毅重點就確保中國在烏公民安全表明立場，督促烏方承擔相應國際責任。

他又稱，中方始終認為，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集

團來實現。當務之急是盡可能緩解局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止傷害平民及出現人

道主義危機。

庫列巴表示，烏方高度重視中方關切，將繼續本著負責任態度，做好外國公民安全撤離的相

關保障。烏方懷著積極誠意對待與俄羅斯的談判，雖然談判進展並不順利，但烏方仍保持冷靜，

願繼續推進談判，並願與中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋。



＊中國大使館安排在烏公民撤離，擬有華人中彈受傷＊



中國駐烏克蘭大使館陸續安排中國公民撤離，首批離開基輔的留學生，乘坐旅遊巴抵達烏克

蘭鄰國摩爾多瓦，順利通關，今日亦會再安排華僑撤走。

另外，《央視》報道，有華人在烏克蘭東部趕往西部利沃夫途中，中彈受傷，已經送院救治

。報道說，受傷華人在搬運行李期間，被誤以為搬運軍事物資而遭到槍擊，據報已經脫離生命危

險。（ｊｔ）

