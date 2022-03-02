【聚焦人幣】人幣即期收升２０點報６﹒３１０７，再刷近四年新高

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４點子後窄蝠波動

，尾盤有承托倒升最多２１點，最終收報６﹒３１０７升２０點，再創自２０１８年４月２４日

以來近四年新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２０點子，報６﹒３１５７。

在連續兩日邁向四年高位後，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３５１，

較上個交易日跌３３７點子，止步兩連揚，創２月２２日以來一周最低。



＊外圍避險情緒再升，人幣短期料穩中偏強＊



交易員稱，俄羅斯加大對烏克蘭城市轟炸力度，外圍避險情緒再度升溫，隔夜美指跳漲至

９７﹒３附近，不過人民幣波動有限；短期匯價料維持穩中偏強走勢，但進一步走升空間或不大

。

三菱日聯銀行最新報告稱，中國在貿易、投資等方面對俄羅斯的風險敞口較低，對俄制裁升

級不太可能對中國經濟產生實質性直接影響，但人民幣可能無法完全對外圍避險情緒免疫，畢竟

能源價格上漲和潛在供應短缺帶來的間接影響不容忽視；另外美國聯儲局本月即將加息也會令人

民幣承壓，預計一季度末美元╱人民幣在６﹒３５一線。

受俄烏地緣局勢急劇緊張影響，人民幣避險需求持續升溫，春節後美元╱人民幣和美指走勢

加速背離，人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數短暫回落之後轉為加速上行，短短兩周最大升幅超

２﹒７％，刷新２０１５年「８１１匯改」以來新高，年內至本周二（１日）累計升２﹒８３％

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