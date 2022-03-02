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即市新聞

02/03/2022 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升２０點報６﹒３１０７，再刷近四年新高

　　《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４點子後窄蝠波動
，尾盤有承托倒升最多２１點，最終收報６﹒３１０７升２０點，再創自２０１８年４月２４日
以來近四年新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２０點子，報６﹒３１５７。
　　在連續兩日邁向四年高位後，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３５１，
較上個交易日跌３３７點子，止步兩連揚，創２月２２日以來一周最低。

＊外圍避險情緒再升，人幣短期料穩中偏強＊

　　交易員稱，俄羅斯加大對烏克蘭城市轟炸力度，外圍避險情緒再度升溫，隔夜美指跳漲至
９７﹒３附近，不過人民幣波動有限；短期匯價料維持穩中偏強走勢，但進一步走升空間或不大

　　三菱日聯銀行最新報告稱，中國在貿易、投資等方面對俄羅斯的風險敞口較低，對俄制裁升
級不太可能對中國經濟產生實質性直接影響，但人民幣可能無法完全對外圍避險情緒免疫，畢竟
能源價格上漲和潛在供應短缺帶來的間接影響不容忽視；另外美國聯儲局本月即將加息也會令人
民幣承壓，預計一季度末美元╱人民幣在６﹒３５一線。
　　受俄烏地緣局勢急劇緊張影響，人民幣避險需求持續升溫，春節後美元╱人民幣和美指走勢
加速背離，人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數短暫回落之後轉為加速上行，短短兩周最大升幅超
２﹒７％，刷新２０１５年「８１１匯改」以來新高，年內至本周二（１日）累計升２﹒８３％
。（ｊｔ）

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