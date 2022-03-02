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02/03/2022 09:25

【人行操作】人行再收水１９００億，１００億７天逆回購利率持平

　　《經濟通通訊社２日專訊》進入３月，人行繼續收水，昨日（１日）收水５００億元（人民
幣．下同）後，今日再淨回籠１９００億元，兩日收水２４００億元。
　　人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展１００億元７天期逆回購操作，
中標利率持平２﹒１％。公開市場今有２０００億元逆回購到期，即今日淨回籠１９００億元。
（ｃａ）

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