【中概焦點】龔宇稱爭取年內收支平衡，愛奇藝股價飆逾兩成

《經濟通通訊社２日專訊》百度（０９８８８）旗下知名影音平台愛奇藝在美公布去年第四

季及全年業績，去年總營收３０６億元（人民幣．下同），同比僅增長３％，不過歸屬於愛奇藝

的淨虧損（非美國通用會計準則）為４５億元，比去年虧損５４億元減少約１７％。

愛奇藝創始人兼ＣＥＯ龔宇表示，中國長視頻行業已進入一個新的階段，要追求效率及減虧

，最終追求盈利，而不是以前的追求市場份額和高速增長。被市場人士問到愛奇藝何時有盈利，

龔宇表示，目標在保持行業領先地位的同時，今年實現ｎｏｎ－ＧＡＡＰ運營層面盈虧平衡，並

盡快實現季度ｎｏｎ－ＧＡＡＰ運營層面盈虧平衡。受龔宇言論刺激，愛奇藝隔晚在美股價大漲

２１﹒５％，報５﹒０３美元，創下今年收盤新高。

單看第四季，公司季度營收為７４億元，符合市場預期，與去年同期基本持平，季度淨虧損

（非美國通用會計準則）為１０億元，而去年同期為１２億元，不過值得留意的是，愛奇藝於去

年１２月１日在無預警下宣布前所未有的大裁員，裁員比例在２０％至４０％之間，據報辭退人

員中以中階主管最多，其次為年資長、年紀大、薪水高的員工，愛奇藝的業績表現或已經部分反

映裁員的影響。

在會員業務方面，愛奇藝於１２月中旬上調會員費，季內會員服務收入增７％至４１億元，

不過季度在線廣告服務收入僅為１７億元，同比下降１０％。（ｅｙ）

