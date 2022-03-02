【聚焦人幣】盧布暴跌ＣＦＥＴＳ指數刷六年半高，人幣仍易升難跌

《經濟通通訊社２日專訊》受俄烏地緣局勢急劇緊張影響，人民幣避險需求持續升溫，春節

後美元╱人民幣和美指走勢加速背離，人民幣匯率ＣＦＥＴＳ指數短暫回落之後轉為加速上行，

短短兩周最大升幅超２﹒７％，刷新２０１５年「８１１匯改」以來新高，年內至本周二（１日

）累計升２﹒８３％。通過分析ＣＦＥＴＳ指數的明細，可以看到近期ＣＦＥＴＳ指數強勢上漲

，盧布貢獻了超一半的升幅（５７％）。今年以來盧布兌美元貶值超２０％，而人民幣表現更為

強勢，相較之下盧布兌人民幣貶值幅度更大，超四成。

據《路透》引述分析認為，短期內俄烏衝突可能繼續主導市場避險情緒。地緣局勢加劇不確

定性，美聯儲大幅加息的概率下降，美匯可能沒有預期中的那麼強勢，利差收窄預期也會緩和，

這些會對人民幣提供支撐。澳新銀行最新報告指出，中美１０年國債名義利差已收窄至２０１９

年４月以來新低，但經通脹調整後，中美１０年國債的實際正利差仍超過７００個基點。

人民幣匯率在俄烏衝突以來表現令人刮目。不過從中國本身的情況出發，分析師亦普遍認為

，中國經濟基本面面臨較大下行壓力，但總體仍相對健康；出口貿易可能高位回落，但總體順差

規模仍不會太低。順差規模料帶來源源不斷的結匯需求，使得每次美元反彈時，人民幣的調整力

度受限。因此，人民幣料仍易升難跌。



＊關注俄羅斯央行如何處置近８００億美元人民幣資產＊



當然市場也十分關心在漩渦中的俄羅斯央行如何抵擋西方的制裁。包括俄羅斯央行已經持有

的近８００億美元規模的人民幣資產如何處置，及其手中持有的歐元和美元頭寸是否會進一步轉

成人民幣資產。有機構預測，如果將其剩餘的美元資產轉成人民幣資產，則可能帶來超過３００

億美元的流入，這無疑會加劇人民幣的強勢。

但也有分析人士猜測，面對近期盧布快速貶值的狀況，俄羅斯央行會否從選擇有限的人民幣

資產拋出，用來穩定盧布，這可能導致人民幣走弱。不過，從中國外匯交易中心公布的數據統計

顯示，最近１３個月的人民幣兌盧布的即期交易累計成交規模剛剛超１００億人民幣，佔總成交

的比例非常小；盧布快速貶值的直接影響並不大。（ｗｌ）

