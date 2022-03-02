【兩會在即】今年ＧＤＰ增速目標料５﹒５％，換屆年穩增長為重心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》備受關注的全國兩會將於本周登場，全國政

協會議周五（４日）開幕，全國人大會議周六（５日）開幕，國務院總理李克強發布的《政府工

作報告》將成焦點。在國內疫情反覆、中美貿易仍在博弈、俄烏開戰衝突等國內外複雜情況下，

中國將如何判斷經濟形勢，設定經濟增長目標，將在兩會期間給出答案。

綜合各大機構的兩會預測，全年ＧＤＰ增速目標或為５﹒５％左右；宏觀政策料持續發力，

憧憬出台更多減稅降費等刺激措施。



＊「穩」字是重中之重＊



在去年底召開的中央經濟工作會議上，已明確要求今年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各

地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力

適當靠前。２月２５日召開的中央政治局會議最後定調－－「穩」字仍是重中之重。會議指出，

今年工作堅持穩字當頭、穩中求進，要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。

中國２０２１年ＧＤＰ增長８﹒１％。今年的增長目標，普遍認為５％是底限，較多在５－

５﹒５％左右，目標設定可能會超過５％，赤字率和居民消費價格指數（ＣＰＩ）漲幅預計都會

設在３％左右。

３１個省區市今年ＧＤＰ增長目標早前已公布，大多數省份不低於５﹒５％，有９省份目標

在７％及以上，海南以９％左右的目標膺全國最高；西藏為８％左右，寧夏、河南為７％左右。

去年北京市和上海市ＧＤＰ總量均超過４萬億元（人民幣．下同），經濟表現亮眼，分別增長了

８﹒５％和８﹒１％。今年，京滬兩地的ＧＤＰ增長目標則分別下調為５％以上和５﹒５％左右

。各省市將重點圍繞提振消費、提升投資、產業升級、擴大開放、區域協調、共同富裕、安全發

展等方面開展工作。



＊積極財政政策的重心料提前＊



花旗在最新報告中稱，預計政府工作報告將設定２０２２年經濟增長目標在５％以上、赤字

率為３﹒２％，結構性改革將繼續，但在換屆之年更多政策重心將放在穩增長上。

東吳證券則預計，預計２０２２年經濟增速目標將設定在５﹒５％左右，以保持近十年來經

濟增速目標下調的漸進性。預計２０２２年預算赤字率在２﹒８％－３％，更接近區間的下限，

新增專項債３﹒６５ 萬億左右。

植信投資首席經濟學家連平表示，積極財政政策的重心有望提前至２０２２年上半年，會在

多個方面精準作為，包括教育、社會保障與就業、醫療衛生等民生相關支出有望繼續保持較高增

速。貨幣政策方面，連平預計，今年貨幣政策將進一步發揮結構性政策工具的定向支持功能。保

民生、保就業仍是政策目標之一，人行將繼續利用支農、支小再貸款再貼現等政策工具，加大對

三農、小微、民營企業等薄弱環節、重點領域與區域的支持力度。



＊人大發布會縮減至一場外交部，部委提前在國新辦就穩增長發聲＊



今年兩會期間，人大的發布會將延續去年的安排，縮減至一場－－３月７日的外交部發布會

，而其他部委如財政部、發改委、住建部、工信部的發布會則是上周起在國新辦起緊鑼密鼓地召

開，內容均圍繞如何在穩增長政策上發力加碼。

財政部部長劉昆表示，今年將實施更大力度減稅降費，在去年１﹒１萬億元基礎上，今年將

實施更大規模減稅降費，保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重

大戰略、現代農業和國家「十四五」規劃重大項目，提高支出精準度，不撒「胡椒面」。他並表

示，合理安排地方政府專項債券，去年底已提前下達了１﹒４６萬億元，１月份完成發行

４８４４億元，佔提前下達限額的三分一，全部用於交通、市政、保障性安居工程等重點領域。

中央財政將大幅度增加對地方的轉移支付，至於今年減稅降費的具體目標他則沒有透露，僅表示

需關注人大開幕當日同時發布的預算報告。

在房住不炒的基調下，受房地產調控政策影響，包括恒大等房企深陷債務危機的，中國房地

產市場前景如何備受關注。住建部部長王蒙徽表示，中國城市發展已經進入了城市更新的重要時

期，在城市更新、新型基礎設施建設、農房和鄉村現代化建設等方面有著巨大內需潛力。今年將

在以下幾方面進行著力，包括保持房地產市場平穩運行、推進住房供給側結構性改革、建設籌集

保障性租賃住房２４０萬套等。

工信部部長肖亞慶表示，要積極提振製造業有效投資，啟動實施一批產業基礎再造工程項目

。要繼續實施新能源汽車購置補貼、充電設施獎補、車船稅減免優惠等政策。同時，開展新能源

汽車、綠色智能家電、綠色建材下鄉活動。

