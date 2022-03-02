【新冠肺炎】動態清零不再？內地專家：將推「中國式與病毒共存」

《經濟通通訊社２日專訊》新冠肺炎疫情已持續２年多時間，不少國家已選擇與病毒共存。

國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光（２月２８日

）發文提到「動態清零」不會永遠不變，中國在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式

與病毒共存的路線圖。

曾光在微博發文稱，Ｏｍｉｃｒｏｎ出現後中國疫情防控難度明顯加大，表現為病毒散播快

，清零時間延長，防控成本明顯增加，「儘管如此，獲得的紅利仍然遠大於投入」。他強調，「

動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，不會永遠不變，「在對發病、死亡容易容忍的情況

下與病毒共存，是人類的長遠目標」。他也強調，當前西方國家迫不及待實施與病毒共存，對中

國而言風險很大，不宜隨之起舞。

曾光表示，中國在「動態清零」下，自然感染率比西方國家低千百倍，中國人民的防疫屏障

完全靠的是疫苗接種。自然感染率低，這在過去是赫赫戰果，可現在卻是軟肋，何況疫苗接種尚

有漏洞，如老年人和慢性病患者的疫苗接種率還不夠高、接種疫苗後抗體會在數月後減退、國際

公認的序貫免疫接種在中國剛剛起步。

曾光認為，在不久的將來，中國定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。他

設想，發揚舉國體制防控優勢，習各家所長，探索靈活而可控式開放，將會是中國的共存特色。

（ｃａ）

