【大國博弈】美外國投資委確定浦東科投入股Ｉｃｏｎ不存國安問題

《經濟通通訊社２日專訊》美國《華爾街日報》２日引述所獲得的一封信件報道，美國外國

投資委員會（ＣＦＩＵＳ）已結束對一家中國投資公司持有美國飛機初創公司Ｉｃｏｎ

Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｉｎｃ。近４７％股份事宜的審查，並確定該交易「不存在未解決的國家安

全關切（問題）」。

報道指，鑑於該委員會近年來一直在仔細審查中國對美國技術的投資，這一結果值得注意。

Ｉｃｏｎ是一家位於加州的小型水陸兩棲飛機製造商，Ｉｃｏｎ在官網表示，所生產的飛機

是作為娛樂用途。浦東科投持股約４７％，包括Ｉｃｏｎ聯合創始人Ｋｉｒｋ Ｈａｗｋｉｎｓ

在內的部分美國股東指控浦東科投企圖掏空Ｉｃｏｎ，並將其技術轉移至中國，這些技術可能被

轉用到軍事層面。

ＣＦＩＵＳ於去年１１月底開始進行審查，該委員會是個跨部會小組，可建議美國總統以國

安為由，阻止或取消交易。ＦＢＩ也就這筆交易以及可能存在的技術轉讓，展開單獨調查。

浦東科投在法律文件中表示，其對Ｉｃｏｎ的投資使該公司免於倒閉，而將Ｉｃｏｎ的技術

授權給一家中國公司，將帶來Ｉｃｏｎ營運所需的資金。

浦東科投是於１９９９年６月成立的國有獨資創業投資公司，註冊資本３０億人民幣，是一

家專注於高科技產業領域跨境併購投資與整合的專業機構。（ｃａ）



