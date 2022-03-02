《投資智慧－鄧聲興》新能源車前景佳，理想汽車（２０１５）看俏

《投資智慧》中國已經成為全球最大的新能源汽車市場，產銷量連續七年穩居世界首位。《

新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》的發布，更進一步推動新能源汽車產業高

質量發展，加快建設汽車強國。《規劃》提出到２０２５年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新

車銷售總量的２０％左右；力爭到２０３５年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。受惠於市場

需求穩步增加及政策支持，新能源汽車的發展前景不容小覷。其中，十分看好理想汽車－Ｗ

（０２０１５）。



集團公布２０２１Ｑ４及全年業績。２０２１Ｑ４收入總額為１０６﹒２億元（人民幣．下

同），按年升１５６﹒１％；淨利潤約２﹒９６億元，按年增１７４﹒９％。其中，車輛銷售收

入為１０３﹒８億元，較２０２０Ｑ４的４０﹒６億元增加１５５﹒７％，較２０２１Ｑ３的

７３﹒９億元增加４０﹒５％。在集團在大幅增加研發投入和加速銷售網絡擴張的前提下，

２０２１Ｑ４仍業績表現良好，實現盈利增長，反映集團出眾的經營效率。全年計，集團收入總

額為２７０﹒１億元，較２０２０年的人民幣９４﹒６億元增加１８５﹒６％；毛利５７﹒６億

元，同比增長２７１﹒９％；車輛銷售收入為２６１﹒３億元，同比增加１８１﹒５％。隨著集

團持續擴大交付規模，全年經營現金流量達到８３億元，為後期的研發投入和業務增長提供了強

有力的支持。



儘管受到全行業供應鏈短缺及新冠疫情的影響，２０２１Ｑ４理想ＯＮＥ的交付量為

３５２２１輛，環比增長４０﹒２％，同比增長１４３﹒５％；於２０２１年的總交付量仍達到

９０４９１輛，同比增長１７７﹒４％，收入總額為２７０﹒１億元，同比增加１８５﹒６％。

截至２０２１年底，理想ＯＮＥ自上市以來的累計交付量已達１２４﹐０８８輛。集團主力車型

理想ＯＮＥ仍處於銷量的快速爬坡期，預計２０２２年仍將取得高雙位數的同比增長。



與此同時，集團仍積極加快產業布局。目前共有常州、北京、重慶三大工廠。常州工廠目前

產能為１０萬輛╱年，二期正在擴建中，預計完成後產能將達到２０萬輛╱年；北京工廠於

２０２１年開始建設，預計２０２３年底投產。預計到２０２３年，集團產能可達５０萬輛╱年

，雙班生產可以達到７５萬輛╱年。加上集團於年內將推出第二款車型Ｘ０１，有望在貢獻銷量

的同時，推動均價提升；於２０２３年將推出另外兩款高壓純電車型，進一步豐富產品線。對集

團發展充滿信心，值得投資者高看一線。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

