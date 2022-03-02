  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2022 11:46

《樓市亮話－湯文亮》現在不是減價潮，是鋤價潮

　　《樓市亮話》中原指數連跌三個星期，下跌超過２％，估計仲有幾個星期下跌，有專家話大
約跌多２％就會停止，唔明白點解可以咁準，我就不是那麼樂觀，現在跌勢正式開始，雖然在過
去幾個月，樓市亦有下跌，但那些是反反覆覆下跌，升下跌下，不會跌得太多，而疫情第五波降
低了打算買樓人士的意欲，購買力減少，樓價因而下跌。

　　有老友請我唔好出文叫買樓人士鋤價，如果鋤得成會令樓價下跌，我沒有回應，反而寫了今
日的文章，在過去幾個月，樓價反反覆覆下跌，以現時同語，不是樓市下跌先兆，而是初確，在
香港很奇怪，初確數字倍於確診，所以，即使樓市初確，亦只不過有五成機會下跌，如果今個星
期中原指數仍然下跌，可以說樓市正式確診。不過，確診又如何，新冠確診休息１４日，如果唔
死就會好返，樓市確診，通關之後就會好返，但可惜通關遙遙無期。

　　如果我現在唔叫買樓的人鋤價，我恐怕以後他們會鋤我，如果樓市在反反覆覆下跌之後，就
會出現一個鋤價潮，現在買樓的人有理冇理鋤價十幾個％，如果業主唔答應就鋤第二個，反正有
咁多業主要賣樓，樓價會逐步下跌，但這並不是樓市最壞的時候。

　　當鋤價潮退卻，鋤價的人減少，有一些業主可能急於賣樓，就會自動減價，這個時候減價潮
出現，樓價會進一步下跌，但這仍然不是最壞時候，因為即使業主自動減價，買家仍然會鋤價，
如果他們成功，代表出現了一個減價鋤價潮，按正常情況，樓價已經見底，因為已經減價的業主
不甘心被鋤價而收回單位不賣，有興趣的買家反而會加價，樓價有機會止跌回升，不過，這並不
是必然的，香港樓市會因應市場出現變化而變化，話唔定在國家支持下，香港很快就可以動態清
零，繼而解封，現在賣樓的業主又唔賣，買樓的人又追價，樓市掉頭回升，變化太大，有心買樓
要留意市況，千祈唔好因小失大，錯過買樓良機。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告02/03/2022
【大行炒D乜】置富產業績後大行齊降目標價　匯證最狠削三成
開市Good Morning02/03/2022
熊麗萍：美團佣金消息明朗化　料165元已成鐵底！
財經熱話02/03/2022
【虛幣世界】虛幣脫離美股走勢，比特幣重返4萬4美元
專訪01/03/2022
【專訪】陶冬：制裁反市場經濟，全球化程度愈高受挾持愈大（有片）
財經熱話01/03/2022
理想錄盈利獲大行祝福股價飆一成　帶動車股普遍造好
中國故事01/03/2022
《神州經脈》製造業PMI有改善　百城新樓價格止跌　A場續向上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金