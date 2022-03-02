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02/03/2022 10:30

【國安立法】據報夏博義遭國安警誡後，漏夜離港經土耳其赴英

　　《經濟通通訊社２日專訊》前香港大律師公會主席夏博義昨（１日）涉嫌違反香港國安法被
警方國安處警誡會面後，據報昨晚已乘夜機離港飛赴土耳其，之後再轉往英國。
　　據《文匯報》報道，昨晚７時半夏博義帶備大量行李，現身香港機場，乘搭土耳其航空
ＴＫ０７１班機深夜１１時離港。其華籍太太及養子同行。
　　報道指，警方國安處昨天因夏博義涉嫌違反香港國安法而要求警誡會面，會面中要求其交代
過往涉嫌違反國家安全的行為，不排除會作進一步調查。

＊據報夏博義律師行律師將替黎智英辯護＊

　　報道引述消息指，夏博義在香港國安法實施後出版的中文版《捍衛自由：和平示威簡史》一
書中，內容或涉及抹黑內地法治及煽動「港獨」信息，警方國安處正就此事調查，而夏博義創立
的「香港人權監察」亦涉嫌炒作人權議題，煽動市民憎恨特區政府，國安處亦要求夏博義就組織
背景、政治聯繫及資金來源等問題作解釋。　
　　另外，報道說，壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英涉違反香港國安法的案件，將在本月
１０日提訊。而夏博義所屬英國律師行「Ｄｏｕｇｈｔｙ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｃｈａｍｂｅｒｓ」
準備派出大律師加拉赫（Ｃａｏｉｌｆｈｉｏｎｎ　Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）帶領國際法律團隊來
港為黎智英案件辯護。（ｃｌ）（ｚｚ）

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