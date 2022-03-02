【新冠肺炎】馬會宣布下周二起六合彩增至每周攪珠兩次

《經濟通通訊社２日專訊》馬會宣布，由下周二（８日）起，六合彩將增至逢星期二及星期

五每周攪珠兩次。

六合彩攪珠是獎券基金的主要收入來源，而攪珠由現時每星期一次增加至每星期兩次將會為

獎券基金增加收入，向社區內的有需要人士提供支援，應對香港當前疫情所帶來前所未見的嚴峻

挑戰。

顧客可透過１８８６電話投注自動服務系統、網上投注服務「投注區」或馬會投注三合一流

動應用程式，購買六合彩彩票。（ｃｌ）

