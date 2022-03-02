《經濟通通訊社２日專訊》教育局今日宣布，因應本港新冠肺炎疫情及學校調整暑假的安排
，原定延至３月２６日為公營學校新聘任教師舉行的第二輪《基本法》測試，將會進一步延期，
詳情將於復活節假期後公布。
除測試日期之外，先前選取的時段和考場所屬地區將維持不變，考生無須另行申請或更改已
提交的選擇。教育局會以電郵及短訊通知所有報名人士有關安排。
教育局會密切留意疫情變化，並配合本港整體防疫抗疫措施安排上述測試。（ｃｌ）
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02/03/2022 15:08
【新冠肺炎】教育局舉辦的第二輪《基本法》測試進一步延期
《經濟通通訊社２日專訊》教育局今日宣布，因應本港新冠肺炎疫情及學校調整暑假的安排
，原定延至３月２６日為公營學校新聘任教師舉行的第二輪《基本法》測試，將會進一步延期，
詳情將於復活節假期後公布。
除測試日期之外，先前選取的時段和考場所屬地區將維持不變，考生無須另行申請或更改已
提交的選擇。教育局會以電郵及短訊通知所有報名人士有關安排。
教育局會密切留意疫情變化，並配合本港整體防疫抗疫措施安排上述測試。（ｃｌ）
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