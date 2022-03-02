【企業盈警】映美控股（２０２８）料去年虧損最多２８００萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》映美控股（０２０２８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損介乎２０００萬元（人民幣．下同）至２８００萬元，２０２０年同期虧損２５４３萬元
。
該集團指，虧損主因芯片缺貨和漲價，以及期內確認商譽減值所致。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|專訪01/03/2022
【專訪】陶冬：制裁反市場經濟，全球化程度愈高受挾持愈大（有片）
|財經熱話01/03/2022
理想錄盈利獲大行祝福股價飆一成 帶動車股普遍造好
|中國故事01/03/2022
《神州經脈》製造業PMI有改善 百城新樓價格止跌 A場續向上
|大行報告01/03/2022
信義系績後升跌互見 瑞信削目標價
|FOCUS01/03/2022
【FOCUS】PMI意外回升仍煩憂 強人幣助穩經濟大盤
|財經熱話01/03/2022
【信義系業績】信義系業績拆解、前景比拼！短線部署邊隻較上算？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰