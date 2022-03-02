  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/03/2022 07:53

【企業盈警】映美控股（２０２８）料去年虧損最多２８００萬人幣

　　《經濟通通訊社２日專訊》映美控股（０２０２８）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損介乎２０００萬元（人民幣．下同）至２８００萬元，２０２０年同期虧損２５４３萬元

　　該集團指，虧損主因芯片缺貨和漲價，以及期內確認商譽減值所致。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪01/03/2022
【專訪】陶冬：制裁反市場經濟，全球化程度愈高受挾持愈大（有片）
財經熱話01/03/2022
理想錄盈利獲大行祝福股價飆一成　帶動車股普遍造好
中國故事01/03/2022
《神州經脈》製造業PMI有改善　百城新樓價格止跌　A場續向上
大行報告01/03/2022
信義系績後升跌互見　瑞信削目標價
FOCUS01/03/2022
【FOCUS】PMI意外回升仍煩憂　強人幣助穩經濟大盤
財經熱話01/03/2022
【信義系業績】信義系業績拆解、前景比拼！短線部署邊隻較上算？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金