【企業盈警】中生聯合（３３３２）料去年虧損降至３１００萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》中生聯合（０３３３２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損約３１００萬元人民幣，比２０２０年度虧損約５０００萬元人民幣有所下降約３８％。

該集團指，收益減少約１５％，虧損減少主因加強對銷售及分銷開支的管理，因此銷售及分

銷開支佔收益之比率減少，以及期內商譽及其他無形資產減值虧損減少。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

