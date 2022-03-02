【企業盈警】新娛科（０６９３３）料去年盈轉虧３００萬人幣

《經濟通通訊社２日專訊》新娛科控股（０６９３３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度約虧損淨額３００萬元人民幣，２０２０年度溢利５６３０萬元人民幣。
該集團指，錄得虧損淨額主因自主開發的新遊戲仍有待中國國家新聞出版署審批，故未能於
去年度推出，導致發行自主開發遊戲收益大幅減少。此外，去年度發行第三方遊戲收益和銷售予
第三方的定製遊戲收益減少亦導致預期虧損淨額。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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