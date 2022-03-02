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02/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒８億人幣，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社２日專訊》昨日（１日）恒指高開２６點，報２２７３９點。最高升２２４
點報２２９３７點，最低跌１２１點報２２５９１點。恒指收報２２７６１點，升４８點或
０﹒２１％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２８﹒８億元人民幣，增加２５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）；
淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、長城汽車（０２３３３）、香港交易所
（００３８８）。
　　主板成交１１４９﹒７１億元減少２５﹒１％。其中港股通成交２６０﹒３億元，佔總成交
２２﹒６％。

＊美團減服務費撐中小商店＊

　　美團外賣發布六項措施，從３月到１２月起，對疫情中高風險地區經營困難的中小商戶，美
團外賣實行技術服務費（傭金）減半優惠，且減半後每單１元封頂；對其他完成費率透明化的困
難商戶，會結合經營情況、困難程度進行評估，實行技術服務費５％封頂。
　　騰訊控股升２﹒３３％報４３１元，北水淨買入１３﹒９億元；藥明生物升４﹒８２％報
６７﹒３５元，北水淨買入２﹒３億元；中國海洋石油升０﹒５％報１０﹒０２元，北水淨買入
１﹒９億元。
　　美團升０﹒７％報１７３﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元；長城汽車升０﹒９８％報
１６﹒４２元，北水淨賣出２﹒６億元；香港交易所跌０﹒４２％報３７６元，北水淨賣出
１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１３﹒９２
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒２８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒８５
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　　０﹒６３
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　　０﹒２３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒８３
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－２﹒５８
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－１﹒６５
　　融創中國　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒６２
　　青島啤酒股份　（００１６８）　　　　　－０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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