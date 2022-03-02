《日入而息》港新增逾５萬宗確診創新高，創科實業去年多賺３７％

《今天重點》

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林鄭稱即使全民強檢限制活動，一定照顧市民所需

本港新增５５３５３宗確診，第五波累計２８﹒１萬宗；深圳鐵路援港班列今日開通，向本港運

送醫療民生物資

動態清零不再？內地專家表示將推「中國式與病毒共存」

創科實業（００６９９）去年多賺３７％至１１億美元，派末期息１港元

郭樹清稱去年金融風險得到控制，地產泡沫化得到扭轉；去年地產市場調整對金融業是好事；去

年堅決遏制了資本在金融領域無序擴張；希望能更有針對性地支持擴大消費和投資；養老儲蓄試

點將啟動，商業養老金業務正籌備；螞蟻等１４家互聯網平台金融業務整改未結束

郭樹清稱對俄金融制裁對中國影響需觀察，總體不會大

外交部表示中國已撤僑２５００人，冀俄烏保持談判進程；各方處理俄烏問題時不得損害中方正

當權益

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《即日市況》

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恒指低收４１７點報２２３４３，科指跌１３９點報５０１５

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《深滬股市》

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滬綜指全日跌幅收窄至０﹒１％，成交縮至不足９千億

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《美元匯價》

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俄烏戰事令歐系貨幣受壓，歐元恐下試１﹒１

歐元最新報１﹒１０７６╱８０，日圓最新報１１５﹒２２╱２５

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《公司業績》

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協合新能源（００１８２）去年純利按年升１５﹒６％，派末期息０﹒０３港元

新濠博亞娛樂去年第四季虧損收窄至１﹒６億美元

創科實業（００６９９）去年多賺３７％至１１億美元，派末期息１港元

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《公司資訊》

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美團（０３６９０）於深圳成立低空物流科技公司，註冊資本１０００萬

阿里（０９９８８）旗下餓了麼對疫情中高風險地區商家實行佣金減免

蔚來（０９８６６）年內推三款新平台車型，同時推進補能體系建設

中電（００００２）與恒生簽可再生能源證書購買協議，十年減少６噸碳排放

一通客戶轉倉至耀才（０１４２８）可獲騰訊股票及轉倉費回贈高達２０萬

金地商置（００５３５）２月合約銷售總額按年增加５５％

當代置業（０１１０７）２月合約銷售額按年跌８７﹒５％

歐康維視（０１４７７）滴眼液的三期臨床試驗已達主要臨床終點

中環控股（０１７３５）附屬訂立意向書，拓展低碳產業鏈投資

盛洋投資（００１７４）附屬美國房地產基金平台出售美國物業視察期屆滿

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《國企紅籌》

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上實控股（００３６３）附屬成立合資公司，出資４８億元人

民幣

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《神州民企》

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世茂集團（００８１３）股債雙殺，債券價崩在上交所觸發臨時停牌

赤子城科技（０９９１１）捐贈檢測劑等百萬元抗疫物資

京東（０９６１８）收購德邦快遞，「京邦達」正式形成

百度（０９８８８）去年智慧雲業務營收增６４％，料未來保持高於行業收入增長

傳被排查債務風險，碧桂園人士表示假消息，已向上交所舉報；碧桂園（０２００７）２月合同

銷售按年跌２９﹒６％至３２８億元人民幣

雅居樂（０３３８３）資金已到賬以全數贖回將於３月７日到期未償還的優先票據

新城發展（０１０３０）首２月合約銷售跌３４％至１９１億元人民幣

傳融創（０１９１８）擬增「２０融創０１」回售權，鼓勵繼續持有

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《中國要聞》

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農業農村部表示今年春夏播作物生產用種有保障

交通運輸部表示減併港口收費項目，定向降低港口引航費

郭樹清稱去年金融風險得到控制，地產泡沫化得到扭轉；去年地產市場調整對金融業是好事；去

年堅決遏制了資本在金融領域無序擴張；希望能更有針對性地支持擴大消費和投資；養老儲蓄試

點將啟動，商業養老金業務正籌備；螞蟻等１４家互聯網平台金融業務整改未結束

全國拐賣婦女兒童案８年降８８％，公安部署積案攻堅

最高法表示網絡直播營銷必須標明實際銷售者

外賣平台未盡餐飲提供者審查義務，將承擔連帶責任

國資委擬續推央企壓減，嚴控新增投資及超過能力舉債

人行再收水１９００億，１００億７天逆回購利率持平；加大對服務業領域困難行業的傾斜支持

；續健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架

北京增設口岸免稅店，兩機場免稅店銷售國貨精品；共有產權住房可出租，政府產權份額收益定

額收

上交所表示支持綠色低碳等產業上市融資；上交所對光大證券予以通報批評，涉信披方面三項違

規

中指院表示首２月百強房企拿地額同比降超六成

據報上海多家銀行房貸利率下調５基點，放款再提速

據報河南省統計房企融資需求，擬開展銀企對接

鄭州下調住房貸款利率，分析料房產市場銷售３月見底

第三批試點城市即將亮相，福州、廈門、杭州有望入圍

今年ＧＤＰ增速目標料５﹒５％，換屆年穩增長為重心

去年國內債市綠債規模同比增逾倍，將推動信披標準化

上周集合信託成立規模環比減三成，非標產品大縮水

工行陳四清稱力爭「十四五」製造業貸款餘額超３萬億

據報內地個人養老金制度相關細則將出台

韓正稱算清煤炭供需「大帳」，合理規劃煤電建設規模

中房協發調研函，摸底房企債務、資產及風險化解情況

國家能源局表示推進送出工程建設，促進可再生能源發展

發改委部署煤炭中長期合同監管工作，加強合同履約

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２％，報１７８６７點

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《其他消息》

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據報夏博義遭國安警誡後，漏夜離港經土耳其赴英

譚得志被控發表煽動文字等１４罪，１１罪裁定成立

夏博義證實已離港赴英探望母親

金管局呼籲對Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｂａｎｋ提高警覺

貿發局與京東國際合作推出一站式跨境電商服務

土地註冊處表示２月樓宇買賣合約總值按年跌４３﹒９％

經絡料首季拆息在０﹒４厘以下，對Ｈ按供款人影響微

彭博調查預測本港經濟第一季按年萎縮１％

深股通額度全日用１９億元，外資結束連續三日流入；滬股通額度全日用１３億元，陸股通流出

近８億元

世邦魏理仕表示暫緩追租或對租客和業主構成壓力

地建會表示暫緩追租令業主雙重損失，將要求政府解釋補償

富達報告指中國企業宜制定系統性措施，促進性別多元化

中大表示電子消費券刺激ＡｌｉｐａｙＨＫ消費券用戶消費增１﹒１倍

畢馬威表示去年亞太區金融科技投資２７５億美元，加密幣等投資大增

羅兵咸表示去年上半年內地ＴＭＴ公司偏向選擇於國內上市

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《俄烏開戰》

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中國駐烏克蘭大使館表示撤僑可帶外籍配偶父母子女

傳北溪２號公司裁掉所有員工，最快本周申請破產

傳英國匯豐就歐美制裁內部通告，持股過半實體禁交易

基輔電視塔遇襲，美國北約拒劃禁飛區

彭博表示中國高層要求自身能源和糧食供應不受戰事影響

拜登首份國情咨文力撐烏克蘭，宣布對俄航機關閉領空

普徠仕表示金融市場或續波動，央行更難實現經濟軟著陸

最球最大黑客組織Ａｎｏｎｙｍｏｕｓ對俄發動網絡戰

歐洲議會大批數通過議案，籲盡快啟動烏克蘭加入歐盟

澳新表示俄主權結構持人幣資產佔中國債市外資比２３％

美國共和黨參議員魯比奧呼籲停進口俄國原油及天然氣

華僑永亨表示如果衝突持續，金融市場的混亂將繼續惡化

外交部表示中國已撤僑２５００人，冀俄烏保持談判進程；各方處理俄烏問題時不得損害中方正

當權益

郭樹清稱對俄金融制裁對中國影響需觀察，總體不會大

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《大國博弈》

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中國駐美大使館提醒在美公民做好安全保護

樂玉成與歐盟對外行動署秘書長通話，重申聚焦合作

美外國投資委確定浦東科投入股Ｉｃｏｎ不存國安問題

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《新冠肺炎》

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本港新增５５３５３宗確診，第五波累計２８﹒１萬宗

醫管局稱再多１１７名患者離世，６４人情況危殆；已聯絡供應商安裝凍櫃，可暫存５００具遺

體；現有６０宗私院確診病人轉公院醫治

何栢良稱４月中全民檢測時機最佳，以快速測試為主體

傳金管局遊說政府縮短酒店隔離時間至７日

全國昨增本土確診７１宗，跨境司機入境內地須雙檢測

袁國勇稱私院轉陽性患者至公院是道德錯誤

動態清零不再？內地專家表示將推「中國式與病毒共存」

美國務院提升香港旅遊警示至最高級，籲國民不要前往

快速測試呈報網站本周內推出，陽轉陰市民無須再隔離

南韓單日新增個案首突破２０萬宗，料未來２周觸頂

多間零售商引入快速測試套裝，每日供港２０００萬件

國家藥品監管局附條件批准智飛重組蛋白疫苗上市註冊

孔繁毅稱大部分專家不建議在現階段進行全民檢測

創科局秘書確診，薛永恒快測呈陰性

崔俊明料醫管局最少要採購過萬療程新型口服抗病毒藥

感染及傳染病醫學會表示全民檢測須配合「早隔離」

教育局舉辦的第二輪《基本法》測試進一步延期

東涌逸東（二）邨傑逸樓完成強檢，發現１４５宗初陽

林鄭稱即使全民強檢限制活動，一定照顧市民所需

梁萬年稱動態清零非追求零感染，而是遵循精準防控

港府延遲六所幼稚園校舍分配申請截止日期

深圳鐵路援港班列今日開通，向本港運送醫療民生物資

經商局一名司機確診，負責接載副局長陳百里

華潤五豐表示３８名內地屠宰員來港，助港鮮肉供應回穩

通訊局暫時放寬免費電須播放本地製作兒童節目規定

邱騰華稱超市及連鎖店確認整體物資供應不缺

鄧炳強今日完成家居檢疫，返回辦公室工作

青衣新社區隔離設施啟用，容許病人有指定活動區域

馬會宣布下周二起六合彩增至每周攪珠兩次

新渡輪明日起暫停北角來往紅磡及九龍城航線

匯豐１４分行今起暫停服務，恒生油麻地分行暫停營業；匯豐分階段實行安全護照，員工４月底

至少須打兩針

中銀香港（０２３８８）今起１３家分行恢復營業，１４家暫停服務

太古集團捐１５５０萬元助弱勢社群抗疫

實惠全線營業時間縮至朝１１晚８，網購訂單或有延誤

優品３６０捐１萬支快速測試套裝予私營安老院及學校

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