《出旗制勝－麥穎儀》地緣局勢持續緊張，美團京東逆市升

《出旗制勝》地緣局勢繼續拖累市場氣氛，恒指周三（２日）承接外圍低開近２００點，中

午收市報２２５１８點，跌１﹒１％。藍籌股普遍受挫，其中舊經濟股跌幅最為顯著，但個別科

網股仍可以跑贏大市，而美團（０３６９０）今早為貢獻恒指及科指點數最多個股。

評級機構標普指，今年中國互聯網企業的收入和利潤增長或因監管行動、經濟增長放緩及競

爭加劇而出現放緩，其中重點點評美團或需要恢復盈利，以避免潛在的較低評級。美團上日（１

日）公布六項舉措，幫扶外賣經營為主的困難商戶，其中包括從今年３月到至年底對疫情中高風

險地區經營困難的中小商戶實行傭金減半優惠，更在減半後以每單１元人民幣封頂，而有分析指

由於涉及商戶的佔比不大，其舉措對美團財務影響或很有限。美團今日逆市持續造好，曾一度升

近５％，連升３天至５天高位。資金流向方面，截至本周一，美團更獲北水連續６日淨買入，惟

上日反錄淨流出約２﹒８億。投資者如短線繼續看好，或可留意美團購２４５１８，行使價

２３０元，實際槓桿６﹒１倍，引伸波幅５４﹒８％，換股比率１００兌１，２０２２年０７月

０４日到期。投資者如看淡，或可留意美團沽２６５８０，行使價１６０元，實際槓桿２﹒３倍

，引伸波幅６４﹒５％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到期。

另外，日前快手（０１０２４）宣布由周二（１日）起京東（０９６１８）聯盟商品鏈接將

無法在快手直播間購物車發布商品及服務鏈接，隨即有報道指是次調整合作協議對京東幾乎沒有

影響，箇中原因或因京東和快手電商直播更多是基於供應鏈層面的合作。京東近日在ＡＴＭＸＪ

中升勢甚為搶眼，已連升４天至５天高位，今早最高見２９１﹒６元，升１﹒３％。集團亦將於

下周四（１０日）公布末期業績。投資者如看好其業績及未來走勢，或可留意京東購２５２９４

，行使價３５６﹒３８元，實際槓桿６﹒４倍，引伸波幅５０﹒８％，換股比率１００兌１，

２０２２年０６月２９日到期。。相反如看淡，或可留意京東沽１８０２７，行使價２４９﹒８

元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波幅５７﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年０５月３０日

到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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