《匯市走勢》俄烏戰爭推高大宗貨品價格，澳元紐元及加元走強

《經濟通通訊社３日專訊》烏克蘭戰事持續，令石油和其他原材料價格急升。澳元紐元及加
元走強，因聯儲局主席鮑威爾預告溫和加息，美元從２年高位回落。
澳元兌美元漲０﹒６６％，至０﹒７２９６。紐元兌美元漲０﹒４％，至０﹒６７８４。美
元兌加元跌０﹒８８％，報１﹒２６２８。美匯指數盤中升上９７﹒８３，為２年新高，但尾盤
轉跌０﹒０７％，報９７﹒３５。
歐元兌美元盤中曾觸及１﹒１０５８低位，為２０２０年５月以來最低，尾盤跌幅收窄，報
１﹒１１２０。英鎊兌美元報１﹒３４０３。美元兌瑞郎報０﹒９２０５。俄羅斯盧布在莫斯科
交易時段再貶４﹒５％，美元兌盧布報１０６﹒０２，盤中曾報１１０。至紐約時段，盧布尾盤
反彈至１００﹒１０。
美國聯儲局主席鮑威爾周三向眾議院金融委員會表示，支持在本月加息２５個基點。加息幅
度溫和，符合市場預期。聯儲局周三公布的經濟《褐皮書》顯示，美國經濟自１月中以來以緩慢
至溫和的速度發展。而有「小非農」數據之稱的美國２月ＡＤＰ就業數據達４７﹒５０萬人，大
幅高於預期的３７﹒５萬人，顯示新冠疫情退卻下，勞動力市場復甦。（ｊｆ）
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