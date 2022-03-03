  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/03/2022 07:50

《匯市走勢》俄烏戰爭推高大宗貨品價格，澳元紐元及加元走強

　　《經濟通通訊社３日專訊》烏克蘭戰事持續，令石油和其他原材料價格急升。澳元紐元及加
元走強，因聯儲局主席鮑威爾預告溫和加息，美元從２年高位回落。
　　澳元兌美元漲０﹒６６％，至０﹒７２９６。紐元兌美元漲０﹒４％，至０﹒６７８４。美
元兌加元跌０﹒８８％，報１﹒２６２８。美匯指數盤中升上９７﹒８３，為２年新高，但尾盤
轉跌０﹒０７％，報９７﹒３５。
　　歐元兌美元盤中曾觸及１﹒１０５８低位，為２０２０年５月以來最低，尾盤跌幅收窄，報
１﹒１１２０。英鎊兌美元報１﹒３４０３。美元兌瑞郎報０﹒９２０５。俄羅斯盧布在莫斯科
交易時段再貶４﹒５％，美元兌盧布報１０６﹒０２，盤中曾報１１０。至紐約時段，盧布尾盤
反彈至１００﹒１０。
　　美國聯儲局主席鮑威爾周三向眾議院金融委員會表示，支持在本月加息２５個基點。加息幅
度溫和，符合市場預期。聯儲局周三公布的經濟《褐皮書》顯示，美國經濟自１月中以來以緩慢
至溫和的速度發展。而有「小非農」數據之稱的美國２月ＡＤＰ就業數據達４７﹒５０萬人，大
幅高於預期的３７﹒５萬人，顯示新冠疫情退卻下，勞動力市場復甦。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/03/2022
《神州經脈》美擬修對華貿易政策　內房調控續鬆動　滬指止三連升
財經熱話02/03/2022
百度業績勝預期大行齊唱好　股價曾逆市飆近一成
中國故事02/03/2022
【兩會在即】今年GDP增速目標料5.5%　換屆年穩增長為重心
財經熱話02/03/2022
世茂債價突暴跌股價插一成　內房股未放榜驚定先普遍下跌
財經熱話02/03/2022
【交功課】美團主動響應監管調整佣金收費 股價見短期底未？
大行報告02/03/2022
【大行炒D乜】置富產業績後大行齊降目標價　匯證最狠削三成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金