《運籌帷幄－梁業豪》淡友大戶控制大局，惟料再跌空間有限

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則均屬顯著向淡。雖然昨早（２日）港股略為低開後立即回升，筆者於大市進入早市前便

於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內提醒大家，全日低位很大機會仍未出現。結果，市況反覆再

跌，並見跌勢於午市中段轉急。恒指自上周五（２８日）低位２２４０６起的反彈迅速完結，淡

友已見攻抵２２２９９。自上月１０日高位２５０５１起的跌勢非常明顯，筆者會於本周六（５

日）於上述頻道內與大家研究港股最新數浪方式，嘗試找出真正的後市方向。

本欄認為，日線圖保歷加通道底部曾經失而復得；根據經驗，如今指數掉頭回試通道底部支

持，相信只會沿著仍在下移中的通道底部往下尋底。須待通道底部轉為上移後，我們才能期望可

以看到一個大型反彈浪。目前港股的短期形勢的確非常不理想，且指數期貨未平倉合約淨數分析

結果顯示，本月１５日前大市的整體走勢多會向淡。看來，於俄烏戰事完結前，港股仍屬於淡友

大戶的天下，惟料再跌空間有限。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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