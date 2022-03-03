《行內行外－梁崇讓》投資市場「新概念」風險處處

《行內行外》踏入虎年，全球疫情仍然持續爆發，加上俄向烏開戰令國際局勢呈現緊張，導

致全球股市急跌，恒生指數更跌穿２３０００關口，市面日常生活必需品受疫情影響呈現急升，

經濟前景本已不明朗，而主要的發達國家通脹屢創新高，美國加息如箭在弦更令市場埋下陰影，

相信香港市民將要捱「苦」日子了。世衛同時警告，歐洲多國新冠疫情仍未受控，確診人數屢創

新高，強調不應輕易放寬現時的防疫限制，但世衛只是一個無法定權力的組織，歐美多國並沒有

聽從世衛的勸告，為了減低民怨和回復社會經濟動力，只好逐步放寬早前收緊的防疫政策，這會

否令全球疫情長期揮之不去？真是天曉得了。



剛踏入虎年，香港第五波疫情大爆發，單日確診已超過５萬宗，何時見頂回落？真是未知之

數，怪不得有官員形容疫情來勢洶洶，特區政府已進入全面作戰狀態，疫情大爆發至今，有關當

局備受多方面投訴其政策混亂和安排失當，這類負面新聞更令市民感到不安和會導致社會不穩定

，真希望有關當局能盡快遏止疫情，平息民眾的怨憤。既然官方已說明是作戰狀態，近５００名

區議員也應責無旁貸，在自己的地區發揮作用，更可安排合適地方和資源等等協助政府和市民抗

疫，其實抗疫是全港市民的責任，只要萬眾一心，有國家做堅強後盾，相信疫情是可以受控的。

只是疫情並不只是單一國家或地區的問題，如各國或地區仍是各自為政。這便更難做到「全球命

運共同體」的理念，相信疫情要全球受控，仍需一段較長時間吧！



＊勿信大勢所趨論＊



至於全球近期的經濟發展和股票市場表現，除了個別股份受疫情影響外，整體仍受通脹、息

口和地緣政治局勢所影響，美國因多年的量化寬鬆政策，正面對嚴重的通脹壓力，聯儲局今年必

加快貨幣緊縮政策的步伐，相反，有分析家認為中國通脹壓力暫時仍低企，非但沒有加息壓力，

更有進一步降準甚至減息的空間。由此可見，中美兩地的貨幣和財政政策可能又會出現南轅北轍

的走向，這無形中又成為全球兩大經濟體系的對壘。中國特色的社會主義和歐美的資本主義、動

態清零和病毒共存是兩者的意識形態之爭，香港正處於兩大意識形態的磨心中，政治和經濟的動

盪，因此股票市場大升大跌的波幅實在所難免了。



去年末《行內行外》提及有資金已密密吸納傳統股份，今年１月中和２月初，曾兩度上衝

２５０００點水平，其股份利潤已大有斬獲，但由於香港疫情大爆發，加上近日烏克蘭地緣政治

急轉直下，俄烏正面交戰，投資市場立即作出反映，全球股市都急速下跌，港股更跌穿

２３０００點水平，下試２２５００點水平，在《行內行外》文章已多次提醒投資者切勿相信「

大勢所趨」言論而盲目追捧新經濟股、虛擬貨幣和元宇宙概念股更是雪上加霜，大部分此類股票

或產品表現逐級而下，有部分股份已跌穿一年來的低位，跌幅達四至五成。虛擬貨幣並未有發揮

地緣局勢的避風塘，虛擬貨幣普遍下跌，比特幣更跌穿４００００美元關口，至於去年大吹大擂

進攻元宇宙市場，把上市公司改名為Ｍｅｔａ的面書，股價累計跌幅近四成，據傳媒報道其市值

已蒸發超過５０００億美元，以上這類股份或產品，真不知何日才能回見高位，投資者是否中伏

？股票市場的上市公司會否出現大洗牌？全球和中國首富又會否大執位？投資市場是否會上經歷

百年一遇的大騙局？全都都有待分曉揭盅！



＊元宇宙概念熾熱＊



後記：據彭博報道，Ｍｅｔａ因股價暴跌，市值跌出全球排名前１０，排名滑落到騰訊

（００７００）之後，雖然這樣，投資者對元宇宙的熱潮並沒有因此而減退，有專家認為「元宇

宙」背後的基本技術和理念已存在多年，例如３Ｄ虛擬世界遊戲平台早已開發，只是現今的「元

宇宙」平台是建立在區塊鏈、虛擬貨幣和ＮＦＴ（非同質化代幣）等技術上，並已成為功能齊全

的數碼經濟體。早前ＹｏｕＴｕｂｅ已宣布進軍區塊鏈和元宇宙的計劃，近日英超球隊曼城宣布

將會與日本索尼（Ｓｏｎｙ）合作建設世界第一個元宇宙足球場，希望讓球迷不受空間和地域等

限制都可以享受如同現場的比賽。現連騰訊也表明會踏足「元宇宙」市場，已全力構建和推廣，

尤其在ＮＦＴ和遊戲軟件等項目充滿信心。

香港方面，交易所買賣基金（ＥＴＦ）發行商南方東英已推出本港首隻元宇宙概念－南方元

宇宙ＥＴＦ（０３０３４）。元宇宙概念熾熱，內地監管機構為防止有不法分子利用元宇宙相關

項目或題材等進行非法集資、吸金，圈線以及詐騙等違法犯罪活動。中銀保監會於上月中發布《

關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》指出坊間已出現以綑綁元宇宙概念的不法

行為，更表示此類活動打著「元宇宙」旗號，具有較大的誘惑力、較強的欺騙性，參與者多遭受

財產損失。不過香港的金融業始終較內地開放，除了傳出第一間合法殼股的ＳＰＡＣ公司已成功

通過港交所的聆訊，將於第一季上市外，日前財政司司長又以「大勢所趨」公開表示為吸引更多

企業來港上市，香港證監會和港交所（００３８８）正研究放寬目前不符合資格的大型高科技公

司的上市規則以配合上市集資需求，相信繼同股不同權、無盈利生物科技公司、新經濟股以及

ＳＰＡＣ後，市場上又會增添更多高風險的上市公司，對投資者是否好事？在此便不評論了。無

疑投資必定有風險，但業內人士總不明白有關當局為何對ＧＥＭ板和中小型上市公司的制度和限

制上總是沒有那麼寬容寬大呢？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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