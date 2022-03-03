《金碩良言－黃俊碩》對抗新冠疫情的心路歷程

《金碩良言》首先要感謝《經濟通》讓筆者在這個平台寫專欄，分享我成為新任立法會議員

之後無論對於政府施政、會計界及金融界發展以至民生大小事項的一些新想法。相信不少讀者都

知悉，筆者是第一位染上２０１９冠狀病毒病（下稱：新冠）的立法會議員、第一位痊癒康復的

立法會議員，思前想後，專欄第一篇文章，談的必定是疫情，希望透過分享自己抗疫的心路歷程

，為大家提供一些有用的資訊，從而減輕大家的擔憂，大家一同齊心合力，戰勝疫情。



目前第五波疫情出現海嘯式的爆發，每兩、三日的新增確診個案以倍數增加，在筆者撰寫本

文時，單日的確診數字已超過五萬宗，更有專家估計在高峰時單日確診個案可達十八萬宗之多。

不少人都擔心自己或家人一旦不幸染疫時，究竟需要如何照顧確診者，同時防止同住的家人被感

染，相信都是近日不少市民十分關心的議題。



按照目前衛生署的最新指示，所有新冠快速測試呈現陽性的人士，均屬於新冠確診者。若果

有市民不幸在快速測試呈現陽性，請立即在衛生署的新冠病人網上申報系統，如實申報病情及家

居情況，讓當局能夠判斷確診者的居住環境應「安居抗疫」，還是等候進入社區隔離治療設施。



無論需要「安居抗疫」還是等候進入社區隔離治療設施的確診者，最重要的一點是隔絕與同

居家人有任何接觸。以本人為例，由新冠快速測試初步陽性至隔離期完結期間，一直也是單獨在

房間中生活作息，飲食亦要在房間，並使用即棄餐具；所有要清洗的衣物，均要留在房間，直至

隔離期滿後才清洗，減少清洗餐具及衣物時感染家人的機會；同時可以在房間內用一塊沾滿已稀

釋漂白水的毛巾放在門罅上，減少確診者房間內空氣向外擴散之機會；每次開門拿取食物及物資

時，與家人做好溝通，讓他們保留在足夠距離之外，每次開門後用已稀釋漂白水清潔房間外之地

板。若如家中沒有獨立房間的話，確診者在飲食時當然不可以有家人同在，並在飲食前後一定要

佩戴高防禦性及合適的口罩，同時徹底清潔環境；洗澡及如廁後，亦都要徹底清潔浴室及廁所。



其次，在自我隔離時要時刻留意自己的基本的生命表徵，例如：有否發燒、血壓有否異常，

甚至血氧含量是否低於９４度。而當血壓與確診者平時的平均血壓值有明顯差別時，應當小心處

理。當然，不少人家中只會有溫度計，未必有血壓計或血氧儀等設備；若然沒有相關設備時，確

診者要留意自己有否出現呼吸困難、暈眩或氣促的情況，若出現有關情況時，確診者應該盡快求

醫。



現時，除了長者、幼童、長期病患者及未有接種疫苗人士之外，大多數的確診者病情與本人

之前大致相似，主要是發燒、喉嚨痛、頭痛、咳嗽及失聲等病情不算太過嚴重。而確診者可以服

用一些成藥紓緩病情。目前，坊間不少人搶購的「必理痛」用作紓緩病情的主要藥物。其主要原

因是大部分患者都有機會出現低燒狀況，其實「必理痛」的主要成分是一種名為「撲熱息痛」的

止痛退燒藥，而除了「必理痛」之外，不少成藥本身都含「撲熱息痛」，因此，大家不必要單單

搶購「必理痛」。此外，大家在同時服用「必理痛」及其他成藥時，要注意該成藥的成分，避免

服用過量「撲熱息痛」。當然，大家亦應請教自己的家庭醫生。



「撲熱息痛」作為退熱的主要藥物，當局可在派發檢測手帶等抗疫物資給確診者時，可一併

送上一些含有「撲熱息痛」的成藥，減少確診者的徬徨及憂慮。



此外，目前坊間亦大量搶購「連花清瘟膠囊」作為抗疫的主要中成藥，我自己在服用西藥時

，亦有同時服用「連花清瘟膠囊」，兩者均對紓緩我的病情有所幫助。不過，有不少中醫師表示

，「連花清瘟膠囊」藥性較為寒涼，一些「寒底」的病人不宜服用，這點需要大家注意。而且亦

應與其他成藥分開服用。現時坊間有一些中醫視診，確診者亦應按情況就診。



最後，筆者呼籲各位市民，可以的話盡快接種第三劑疫苗，本人由於在去年８月底才接種第

二劑疫苗，原訂在今年２月底接種第三劑，可惜在２月中已經染疫。而本人立法會辦事處的職員

大多數經已接種第三劑，所以慶幸未有同事染疫。因此，接種疫苗是預防染疫及防止出現重症的

最有效辦法。



希望香港各界能夠齊心合力，令香港早日戰勝疫情，走出疫境。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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