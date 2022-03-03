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即市新聞

03/03/2022 16:45

《盤後部署》市場靜待俄烏談判進展，吉利弱勢持續不宜撈底

　　《經濟通通訊社３日專訊》俄烏局勢依然膠著，美國亦加強對俄羅斯的制裁，惟美國聯儲局
主席鮑威爾預告將於本月加息２５點子，美股三大指數收復失地。港股亦造好，高開９０點報
２２４３４，雖然全日上落不大，但最後高開高收。
　　騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別低收１﹒０９及１﹒２５％，阿里巴巴
（０９９８８）就微升０﹒４８％，而匯控（００００５）及友邦（０１２９９）受聯儲局溫和
加息的消息刺激，股價高收４﹒１％及１﹒５１％，連同去年業績符合預期、今日高收
９﹒０５％的創科（００６６９）撐起大市。申洲（０２３１３）發盈警，股價低開一成五，中
段一度瀉兩成，收市跌８﹒４６％，報１１２﹒５元，為表現最差藍籌。
　　恒指收報２２４６７，升１２３點或升０﹒５５％，主板成交１１５６﹒１５億元。國企指
數報７９００，跌８點或跌０﹒１０％。恒生科技指數報４９５７，跌５８點或跌１﹒１６％。
　　內地股市低收。上證綜合指數報３４８１，跌３點或跌０﹒０９％，成交４４３６﹒２２億
元人民幣。深證成份指數報１３２０１，跌１４５點或跌１﹒０９％，成交２３７０﹒９９億元
人民幣。

＊吉利短期料繼續尋底＊

　　大市方面，今天即使能高收，但主要科技股走勢依然偏弱，而今天大市總成額１１４６億元
，５天平均成交額只得１４０６億元，反映市場投資者取態保守，似乎正在觀察俄烏兩國即將展
開的次輪談判進展，現時入市意欲不高。從日線圖看，恒指仍然在保力加通道底部徘徊，頂部繼
續擴闊，１０天及２０天線仍在下行，ＭＡＣＤ熊差距只是微微收窄，料短期走勢較弱，不排除
向下試２２１００點以下水平。
　　個股方面，吉利（００１７５）連跌６日，今天低見１３﹒２４元，收市挫５﹒７７％，報
元１３﹒４元，創逾一年半新低。事實上，吉利已由去年全年高位３６﹒２５元，跌到至今
１３﹒４元，累計跌幅達６３％。技術走勢看，股價由去年１２月開始持續在１０天線受壓，目
前保力加通道開始擴散，ＭＡＣＤ熊差距再度變闊，即使９天ＲＳＩ為１５﹒８４６，已跌穿超
賣區，但技術上尚未見轉勢訊號，投資者不宜撈底。（ｅｒ）

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