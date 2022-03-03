【俄烏開戰】聯合國大會大比數通過譴責俄羅斯決議案

《經濟通通訊社３日專訊》聯合國大會周三召開緊急會議，以大比數投票通過烏克蘭局勢決
議案，譴責俄羅斯入侵，要求立即、徹底、無條件撤軍。
據報道，這是聯合國大會自１９８２年以來首度召開緊急會議。１４１個國家投讚成票，包
括俄羅斯的歐洲盟友塞爾維亞。
俄羅斯、白羅斯、北韓、敍利亞、厄立特里亞５國反對，中國、印度、伊朗等３５國棄權。
有關決議沒有法律約束力，但展示了國際社會對烏克蘭的支持，及俄羅斯的孤立。（ｊｆ）
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