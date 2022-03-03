【俄烏開戰】俄外長警告打核戰，美延後試射洲際導彈

《經濟通通訊社３日專訊》俄羅斯總統普京下令核武部隊進入高度戒備，外長拉夫羅夫周三

更警告，如果爆發第三次世界大戰，將是一場核戰爭。美國國防部同日決定延遲民兵３型洲際彈

道導彈試射，避免令核緊張局勢升級。

美國國防部發言人柯比稱，美俄雙方必須留意誤判引發的危機，並降低風險，強調美方決定

是為了展示擁核大國的責任。他同時斥責拉夫羅夫的核戰言論，指兩國近來有共識，不可開啟核

戰。（ｊｆ）

