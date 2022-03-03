【俄烏開戰】惠譽穆迪將俄羅斯信貸連降６級，至「垃圾級」

《經濟通通訊社３日專訊》繼標普之後，國際評級機構惠譽和穆迪相繼將俄羅斯的信貸評級
大幅下調６級，至「垃圾級」，與尼日利亞及玻利維亞同水平，並可能進一步下調。惠譽從
ＢＢＢ降至Ｂ，並附帶負向展望，理由是俄外部和公共財政疲弱，經濟成長放緩，國內和地緣政
治風險上升，並可能遭進一步制裁。穆迪隨後將俄羅斯評級從Ｂａａ３調至Ｂ３。（ｊｆ）
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