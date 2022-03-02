《政經范局－范強》俄烏兩軍大戰迫在眉睫

《政經范局》俄羅斯總統普京出兵烏克蘭一周，不僅首都基輔仍在烏方控制之下，而且互聯

網社交平台亦不斷傳出俄軍戰機、直升機、裝甲車、坦克被擊毀的畫面。眼見俄軍在烏國人民的

莫洛托夫燃燒瓶前不堪一擊，歐洲各國抗俄情緒變得高漲，甚至期望普京政權會因此土崩瓦解。

掌握前線情報細節的美國拜登政府，對局勢的判斷顯然較為「保守」，英美媒體亦於此時發放周

一拍攝的衛星偵察圖像，顯示基輔城外出現連綿６５公里的俄軍機械化部隊，預示真正的俄烏兩

軍大戰還沒有上演。



俄軍大搖大擺在基輔城外排出一字長蛇陣，如果烏軍仍有空中打擊能力，這些車隊就會成為

活靶。因此，俄軍以大規模集結方式行軍時也是對外釋出訊息：俄軍已經徹底掌握該區制空權，

操縱戰爭方向的主動權仍在普京手中。事實上，俄軍經過一周部署，已經從東、南、北形成三面

夾擊之勢，沿第聶伯河以東的烏軍有被圍殲危險。



＊第聶伯河以東烏軍有被圍殲危險＊



俄軍上月２４日對烏克蘭發動攻擊後，在４８小時內就癱瘓了烏軍海、空軍，成功從黑海方

向封鎖烏國海面艦隻，解除克里米亞半島威脅，並取得絕對制空權，然後俄軍以營級為單位快速

穿插，孤軍深入烏國境內。這使得外間相信俄軍正在套用已故美國防長拉姆斯菲爾德在２００３

年伊拉克戰爭中的戰術，即以「小部隊打大戰爭」，以最小代價達到速戰速決。



然而，一方面俄軍的空中支援比不上美軍，另一方面烏克蘭政府軍的反坦克及防空手段亦遠

遠優於伊拉克軍隊，因此在過去數日，我們不斷看到俄軍車隊被擊毀的片段。如果屬實的話，俄

軍前鋒部隊的確遭遇了一定程度的傷亡。俄國防部發言人科納申科夫亦承認，俄軍在行動中有死

傷，亦有俄軍被俘。但是，我們並沒有看到俄軍被大規模殲滅或成建制俘虜投降的片段，也沒有

看見兩軍爆發大戰，因此現在就認為俄軍兵敗如山倒仍為時過早。



俄軍不是美軍，它更習慣於大兵團殲滅戰。就在西方為烏克蘭的堅強抵抗歡呼之時，俄軍主

力由北路經白羅斯南下，對基輔形成包圍﹔東路以兩個獨立共和國名義出兵，吸引烏國政府軍主

力，並威脅第二大城市哈爾科夫﹔南面則由克里米亞半島往北運動，隨時形成對整個第聶伯河以

東烏軍的包圍。一旦合圍，烏軍將無法撤至較為接近北約邊境的烏克蘭西部，面臨被俄軍重火力

全殲的危險。



＊澤連斯基偏向虎山行＊



烏克蘭總統澤連斯基應該知道烏軍處境，但為了取得與俄羅斯和談的最大成果，他顯然決定

「明知山有虎，偏向虎山行」。事實上，澤連斯基的冒險不無道理。烏克蘭東部是工業重鎮，有

龐大親俄勢力，基輔更是斯拉夫民族發源地。普京在此投鼠忌器，未必敢火力全開。如果烏軍撤

至較為親歐美的西部農業地區，一馬平川反而減少了俄軍行動的後顧之憂。更為重要的是，烏軍

一旦西撤，烏克蘭就會沿第聶伯河一分為二，形成東西烏克蘭分割局面，這是澤連斯基及烏國民

族主義者絕不會接受的結局。



澤連斯基近日已陸續釋出他的底線，包括一、願意維持中立﹔二、如果北約在俄羅斯壓力下

，拒絕讓烏克蘭加入，便應向烏國提供安全保障﹔三、烏克蘭快速加入歐盟。然而，主權問題仍

是俄烏雙方難以突破的死結。而且根據普京的出兵目的，要實現烏克蘭的「非軍事化、去納粹化

」，顯然也不是速戰速決就能達成。



＊中國應烏克蘭要求調停＊



由於根本矛盾沒有解決，俄烏大規模作戰迫在眉睫。澤連斯基的抵抗決心，使他贏得了整個

西方國家和民意的壓倒性支持，歐盟罕有地對他提供軍援，而美國的共和民主兩黨亦因此停止黨

爭。澤連斯基已成為西方抗俄的象徵，而普京亦下令核戰略部隊進入高度戒備，使得這場本來被

視為局限於烏東的地區衝突，迅速升級為俄羅斯與西方全面決裂的導火線。



目前仍有機會參與斡旋的國家，只剩下在聯合國安理會投下棄權票的中國、印度和阿聯酋。

烏國外長列庫巴已於周二（１日）致電中國外長王毅，期望參與調停。烏克蘭是俄羅斯承認的主

權國家，而中方在戰爭爆發後多次強調中國主張尊重和保障各國主權領土完整，又在安理會投下

棄權票，已婉轉向俄方表達其立場，現在就要看普京會否聽得入耳了！

《經濟通通訊社評論員 范強》

