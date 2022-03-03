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即市新聞

03/03/2022 18:05

《台股攻略－黃振宇》台灣大規模停電，大市升幅收窄

　　《台股攻略》隨著美股上升，台股加權指數今日在航運板塊帶頭領漲下，最多升１５８點，
但受高雄興達電廠事故影響，台灣各地皆傳出大規模停電消息，指數升幅收窄，收１７９３４點
，升６７點，成交金額為新台幣３２２０﹒５６億元。
　　　電子權值股方面，台積電早段高開，但受停電事件影響，一度回落，收新台幣６０２　元
，升０﹒２％；聯電收新台幣５４﹒２元，升１﹒１％；鴻海及聯發科則無起跌。ＩＣ　設計股
的晶豪科及創惟曾一度漲停，收市仍升超過７％；祥碩、偉詮電、矽力　ＫＹ、創意、盛群及聯
陽等升超過２％。
　　航運板塊表現不俗，貨櫃三雄的長榮收新台幣１６０﹒５元，升５﹒９％；陽明收新台幣
１２５元，升３﹒７％；萬海收新台幣１９２元，升０﹒８％。物流貨攬業的台驊投控及中櫃漲
停，航空雙雄的長榮航及華航則受惠解封消息及航空燃油價格上升消息帶動，分別升４﹒１％及
２﹒５％。
　　停電消息亦讓市場再度重視儲能及不斷電系統設備（ＵＰＳ）等項目布局，因此，相關的儲
能概念股上揚，安集強升超過６％，上緯投控、國碩、茂迪及亞力等升超過２％，不斷電系統設
備相關的盈正漲停及碩天升５﹒１％，科風升３﹒３％。
　　　烏俄衝突仍未緩解，而且今日全台大停電影響各大科技廠商生產營運，其影響仍待評估，
預料短期內台股將維持震盪格局，因此投資者宜關注外資的資金動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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