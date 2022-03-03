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即市新聞

03/03/2022 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》下個恒指牛熊證大戶殺倉目標

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、原材
料業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海
油（００８８３）、百度（０９８８８）與創科實業（００６６９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選申洲國際（０２３１３）、長和（００００１）與港交所（００３８８）。
　　明顯地，近期港股的走勢向淡，對持有指數牛證圖利者而言應屬惡夢。昨天（２日）收市時
，恒指牛證重貨區為２１５００－２１５９９；若恒指跌抵２１５００，將有１６６隻恒指牛證
被強制性收回，殺傷力同５８６７張恒指期貨淡倉。另一方面，恒指熊證重貨區為２３４００－
２３４９９，若恒指升抵２３４９９，將有１１３隻恒指熊證被強制性收回，殺傷力等同
２４１７張恒指期貨好倉。不過，恒指現位於兩個重貨區的中間，我們很難斷定大戶下一個殺倉
方向。也許共有２５張恒指牛證的２２２００－２２２９９區域會被攻擊的可能性較大，到時將
出現９７９張恒指期貨淡倉的殺倉力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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