【虛幣世界】鮑威爾支持加息２５點子，加密貨幣升幅減慢

《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，支持３月加息２５點，令外界認為當局
對於激進加息計劃暫緩，加密貨幣走勢大致持平，加密貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ分析指，儘管價
格在月底反彈，但３月份美聯儲提議加息的持續不確定性以及東歐日益緊張的局勢在２月份的大
部分時間都困擾著市場。
另外，大量捐款透過以太幣方式，捐入烏克蘭官方的以太坊錢包，金額從０﹒０００１至
０﹒０１ ＥＴＨ（約合０﹒３０到３０美元）不等。自從該國的推特賬戶首次發布推文以來，
烏克蘭已經籌集了超過 ４０００萬美元的捐款。
據經濟通據數顯示，比特幣現報４３９７８﹒８９（美元．下同），升０﹒１９％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２９６５﹒９４元，升０﹒６３％；艾達幣報０﹒９３９０元，升
０﹒１１％；瑞波幣報０﹒７６７８元，跌０﹒１３％。（ｕｌ）
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