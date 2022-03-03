《談國論企－黎偉成》通貨１月份增長收窄至０﹒９％

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年１月份同比再回落至零點位數增長，

乃受惠於以豬肉為主的畜肉及鮮菜跌價，衣著、居住、醫療甚至交通通信開支穩定等支持，而水

產品、鮮果、蛋、糧食等價格上升該屬春節前傳統季節性之象。工業生產者出廠者價格ＰＰＩ升

勢放慢，料對通貨價格逐步減壓。

問題是新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫使以美國為主的國際供應鏈與生產鏈日益短缺、海上

航運樽頸、資源原價上升，對中國的消費及生產價格有不可忽視的壓力。



＊豬肉續大幅跌價顯著緩和通脹壓力＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年１月份同比增長０﹒９％，止

住２０２１年四季度之整位數增長而再度回落至零點位數，而去年四季度的平均增幅達

１﹒７６％、三季度均增０﹒８３％、二季度升１﹒１％和一季度跌０﹒０３％，此與國內生產

總值ＧＤＰ的增長仍處於相對合理的關係。需要注意的，是（１）惡疫在多個省市有輕微活動和

擴散，疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，防控形勢依然嚴峻，和（２）全

球供應鏈短缺、海上運輸樽頸等劣況日甚，對中國的ＣＰＩ更有嚴重威脅。

再談ＣＰＩ於２０２２年１月的最新發展和變化：（甲）非食品分類指數的壓力不輕，於

２０２２年１月份同比增長２％，基本持平２０２１年１２月份的２﹒１％升幅，比整體ＣＰＩ

是月所升高１﹒１個百分點，乃受困於（１）交通和通信分類指數升幅提升至達５﹒２％，環比

回升０﹒２個百分點，是為國際以石油為主的能源價格不斷上升衍生惡果；（２）居住分類指數

升幅１﹒４％，環比跌０﹒２個百分點，高於ＣＰＩ增長率，亦為不可忽視的升勢。

但對ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，反而相對穩定：於２０２２年１月

份同比回落１﹒８％，與２０２１年１２月份跌１﹒２％，基本確認止住１１月份１﹒６％之升

，對ＣＰＩ升幅回復到單位數增長，當有良性的貢獻，乃受惠於（一）禽肉價格，保持下跌之勢

，對ＣＰＩ產生良性影響：分類指數於２０２２年１月份的同比下跌２５。％，環比多跌３﹒３

個百分點對ＣＰＩ的影響下跌１﹒１１個百分點，而上月即２０２１年１２月份的影響為回落

０﹒９４個百分點，足見此項分類指數的高度重要性。

禽肉價格持續明顯回落，主要受到豬肉價格續跌的影響，於２０２２年１月份同比回落

４１﹒６％，影響ＣＰＩ回落０﹒９６個百分點；而對上一個月即２０２１年１２月則分別下跌

２２﹒２％，和對ＣＰＩ的影響下跌０﹒９４個百分點。

要高度注意的，是（Ｉ）豬肉價增長持續放緩，很主要受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：

生豬存欄量於２０２１年末同比增長１０﹒５％，其中能繁殖母豬存欄量增１４。％，相信豬肉

供應能滿足市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，對民生更有良佳效應。

其他兩大主項畜肉價格亦告回調：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年１月同比上升

０﹒９％，基本延續反覆回落態勢；（ＩＩＩ）羊肉分類指數升幅於是月跌至２。％。



＊水產品鮮果蛋糧食價回升而鮮菜跌價＊



（二）非禽肉的其他主要食品，僅（１）鮮菜分類指數於是月份回落４﹒１％，對ＣＰＩ影

響下跌０﹒１個百分點，而２０２１年１２月份則急劇上升１０﹒６％，和影響ＣＰＩ上升

０﹒２個百分點。估計這與天氣變異有關。

餘者皆升（２）水產品分類指數於是月增８﹒８％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒１６個百分點

，（３）蛋類增１﹒９％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０１個百分點。（４）糧食、鮮果類亦升。

我對中國以至全世界的通貨膨脹於２０２２年前景，感到憂慮，理由為新冠肺疫至今尚未有

確切受控跡象，反而新的變種病毒似有接踵而來之勢，使（Ｉ）工農業生產不易復常，而

（ＩＩ）海、空、陸等運輸亦會受阻，甚至繼續出現樽頸劣況。相信各種各樣的商品價格將會有

增無減，對民生或有負面影響。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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