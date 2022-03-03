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03/03/2022 09:22

《異動股》申洲國際挫１５％，料去年稅後淨利潤跌３１％至３９％

　　《經濟通通訊社３日專訊》申洲（０２３１３）現價跌１４﹒９７％，報１０４﹒５元，該
股成交約１００萬股，涉資１﹒０４億元；安踏（０２０２０）升１﹒１２％，報１１６﹒９元
；李寧（０２３３１）跌０﹒０７％，報７５﹒３５元；波司登（０３９９８）升１﹒６１％，
報４﹒４３元。
　　申洲國際公布，集團預期截至２０２１年１２月３１日止年度錄得稅後淨利潤介乎約３１億
至３５億元人民幣，按年下跌約３１％至３９％。
　　利潤減少主要由於２０２１年上半年因集團為配合柬埔寨政府關於２０１９年新型冠狀病毒
疫情防護措施，集團於柬埔寨的生產基地部分時間暫停運營；２０２１年下半年因越南政府因應
疫情實施社會隔離措施導致集團位於越南西寧省的生產基地及位於越南胡志明市的生產基地部分
時間暫停營運；由於集團的銷售主要以美元結算，人民幣兌美元匯率升值給集團造成負面影響；
及２０２１年下半年各項生產成本都有較明顯的升幅，銷售定價的傳遞有滯後，尤其是受疫情影
響而延期的訂單之售價無法調整，故此對２０２１年下半年業績有負面影響。

　　另外，有三間大行降低申洲國際的目標價，列表如下：
　
　　大行　　　目標價變動（元）　　　　評級變動
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　富瑞　１９０﹒００→１５７﹒００　維持買入
　　摩通　１８０﹒００→１４６﹒００　維持增持
　　高盛　１７５﹒００→１６０﹒００　維持買入
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　現時，恒生指數報２２４３４，升９０點或升０﹒４０％，主板成交２２﹒０２億元。國企
指數報７９０７，跌０點或跌０﹒０１％。恒生科技指數報５０２５，升１０點或升０﹒２０％

　　即月期指新報２２３４３，升２８點，低水９１點。即月國指期貨報７９０４，跌２３點，
低水４點。即月科指期貨新報５０１５，跌２點，低水１１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲（０２３１３）　　１０４﹒５元　跌１４﹒９７％
　　安踏（０２０２０）　　１１６﹒９元　　升１﹒１２％
　　李寧（０２３３１）　　７５﹒３５元　　跌０﹒０７％
　　波司登（０３９９８）　　４﹒４３元　　升１﹒６１％
　　滔搏（０６１１０）　　　７﹒８６元　　跌１﹒７５％
　　特步（０１３６８）　　１２﹒７２元　　升１﹒７６％
　　迅銷（０６２８８）　　　４２﹒３元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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