【兩會在即】郭衛民：經濟面臨嚴峻挑戰，在多重目標中尋動態平衡

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》全國政協十三屆五次會議新聞發布會舉行，

大會新聞發言人郭衛民介紹，圍繞經濟發展建言獻策是全國政協的一項重要任務。全國政協委員

們認為，面對複雜多變的國際環境和國內疫情形勢的多重考驗，去年中國經濟運行保持穩定恢復

態勢，經濟增速８﹒１％，經濟總量超過１１０萬億元人民幣，人均國內生產總值突破了１﹒２

萬美元，這表明中國經濟長期向好的基本面沒有變。同時也要看到，今年外部環境更趨複雜和不

確定，中國經濟發展面臨嚴峻挑戰。

郭衛民表示，委員們認為，今年要保持經濟平穩健康發展，必須將中央經濟工作會議所作的

部署落實到位，在多重目標中尋求動態平衡，針對國內經濟發展所面臨的需求收縮、供給衝擊、

疫情轉弱三重壓力，委員們提出了一系列意見建議。有委員建議，要推動技術創新和產業變革，

有效拓展國內需求，形成新的增長點和增長極；要提高供應鏈的穩定性和安全性，增強自主創新

能力，加強關鍵技術創新，包括打造數字經濟新優勢；要十分注重各種政策出台的統籌和解讀，

及時研判風險，化解公眾疑慮，穩定市場主體預期。

