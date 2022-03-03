【兩會在即】郭衛民：新選舉制度體現香港同胞當家做主的民主權利

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》全國政協會議新聞發言人郭衛民表示，在新

選舉制度下，香港特區成功舉行了新一屆選舉委員會選舉和第七屆立法會選舉，還將舉行第六任

行政長官選舉。委員們認為，新選舉制度使廣大香港同胞當家做主的民主權利得到體現，「愛國

者治港」原則得到落實，社會各階層各界別廣泛、均衡參與的政治格局得到確立。實踐證明，新

選舉制度符合「一國兩制」原則，符合香港實際，為確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長期

繁榮穩定提供了制度支撐。



＊不能到京的港區政協委員通過線上了解大會情況＊



郭衛民又指，對於港區全國政協委員受疫情影響來京參加兩會的問題，目前港區全國政協委

員按照兩會疫情防控要求，在落實疫苗接種、健康監測、核酸檢測等措施後，符合疫情防控要求

的委員將到京參加會議，有些委員已經陸續到了，有些還在路上。大會相關工作組已經收到港區

委員提交的提案和大會發言。也有部分委員因身體原因或疫情防控要求，不能來京參會，還有十

多位港區委員正奮戰在香港抗疫一線。他們都已按程序履行了請假手續。不能到京參會的港區委

員，將通過線上方式及時了解大會情況、提交提案和發言討論，不會影響他們參與兩會相關議題

的討論。

關於全國政協在香港抗疫、在促進香港經濟社會發展方面開展的工作，郭衛民介紹，全國政

協一直十分關注香港的經濟社會發展。去年，全國政協緊緊圍繞「加強港澳青少年愛國主義教育

」「共建粵港澳合作發展平台」「便利港澳居民內地就業創業」等重要議題，通過組織召開雙周

協商座談會、專家協商會、重點關切問題情況通報會等多種形式積極建言獻策，廣泛凝聚共識，

為支持香港融入國家發展大局、為推動香港長治久安和長期繁榮穩定發展發揮了積極作用。

他表示，確實，香港疫情形勢異常嚴峻。中央政府和內地各有關方面正在全力開展支援香港

抗疫的工作。全國政協和廣大政協委員對香港疫情十分關注，通過不同方式積極支持香港抗擊疫

情。港區政協委員認真履職盡責，採取多種方式與香港各界一起同心抗疫，共克時艱，為香港早

日戰勝疫情發揮積極作用，貢獻力量。

